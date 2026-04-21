김산 예비후보 “전남 의대 설립 단일 공모 원칙 필요”…순천대와 입장차

동·서부 권역별 병원 구상은 국립의대 설립 당위성 약화

서남권 의대 유치 대원칙 아래 지역이 하나로 힘 모아야

김산 무안군수 0 김산 무안군수가 무안군청 대회의실서 군수 출마 기자회견을 하고 있다./이명남 기자

김산 무안군수 예비후보가 전남 국립 의과대학 설립 방식과 관련해 '단일 공모 원칙'을 재차 강조하며 순천대학교 측 입장을 비판했다.김 예비후보는 21일 자료를 통해 "순천대의 최근 주장은 전남도와 양 대학 간 기존 합의를 위반하는 것"이며 "이원화 교육체계와 동·서부 권역별 병원 설립 구상은 의료 자원의 분산을 초래해 국립의대 설립의 당위성을 스스로 약화시키는 행위"라고 지적했다.이어 "어렵게 이룬 지역 간 합의 정신을 무시한 채 독자 노선을 걷는 것은 도민의 염원을 저버리는 일"이라며 "지역 갈등을 재점화할 수 있는 무책임한 처사"라고 비판 수위를 높였다.김 예비후보는 특히 서남권의 열악한 의료 환경을 근본적으로 개선하기 위해서는 분산형 접근이 아닌, 공정하고 객관적인 절차에 기반한 단일 의대 설립이 선행돼야 한다고 강조했다.또 "근거가 불명확한 요구로 정부 판단에 혼선을 주기보다는, 당초 약속한 상생의 틀 안에서 도민의 생명권을 최우선으로 고려해야 한다"고 순천대 측에 경고했다.김 예비후보는 "정치적 이해관계나 기관의 입장을 넘어 서남권 의대 유치라는 대원칙 아래 지역이 하나로 힘을 모아야 한다"며 "전남·광주 통합시 차원에서도 단일대오를 유지할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.이에 대해 순천대학교 측은 의대 설립 논의를 보다 넓은 관점에서 접근해야 한다는 입장을 밝힌 바 있다. 순천대 이병운 총장은 지난 20일 입장문을 통해 "의과대학 소재지 논쟁을 넘어 전남 전체 의료 인력 양성체계 구축이 우선돼야 한다"며 "순천대와 국립목포대학교 간 협의만으로는 신뢰할 합의에 이르기 어려운 만큼 정부의 책임 있는 결단이 필요하다"고 말했다.한편 전남 지역 국립 의과대학 신설을 둘러싸고 국립순천대학교와 국립목포대학교 간 통합 논의가 진행 중이지만, 의대 소재지와 운영 방식 등을 두고 이견이 이어지면서 논의에 진전을 보지 못하고 있다.