김산 예비후보 “전남 의대 설립 단일 공모 원칙 필요”…순천대와 입장차

서남권 의대 유치 대원칙 아래 지역이 하나로 힘 모아야
김 예비후보는 21일 자료를 통해 "순천대의 최근 주장은 전남도와 양 대학 간 기존 합의를 위반하는 것"이며 "이원화 교육체계와 동·서부 권역별 병원 설립 구상은 의료 자원의 분산을 초래해 국립의대 설립의 당위성을 스스로 약화시키는 행위"라고 지적했다.
이어 "어렵게 이룬 지역 간 합의 정신을 무시한 채 독자 노선을 걷는 것은 도민의 염원을 저버리는 일"이라며 "지역 갈등을 재점화할 수 있는 무책임한 처사"라고 비판 수위를 높였다.
김 예비후보는 특히 서남권의 열악한 의료 환경을 근본적으로 개선하기 위해서는 분산형 접근이 아닌, 공정하고 객관적인 절차에 기반한 단일 의대 설립이 선행돼야 한다고 강조했다.
또 "근거가 불명확한 요구로 정부 판단에 혼선을 주기보다는, 당초 약속한 상생의 틀 안에서 도민의 생명권을 최우선으로 고려해야 한다"고 순천대 측에 경고했다.
김 예비후보는 "정치적 이해관계나 기관의 입장을 넘어 서남권 의대 유치라는 대원칙 아래 지역이 하나로 힘을 모아야 한다"며 "전남·광주 통합시 차원에서도 단일대오를 유지할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
이에 대해 순천대학교 측은 의대 설립 논의를 보다 넓은 관점에서 접근해야 한다는 입장을 밝힌 바 있다. 순천대 이병운 총장은 지난 20일 입장문을 통해 "의과대학 소재지 논쟁을 넘어 전남 전체 의료 인력 양성체계 구축이 우선돼야 한다"며 "순천대와 국립목포대학교 간 협의만으로는 신뢰할 합의에 이르기 어려운 만큼 정부의 책임 있는 결단이 필요하다"고 말했다.
한편 전남 지역 국립 의과대학 신설을 둘러싸고 국립순천대학교와 국립목포대학교 간 통합 논의가 진행 중이지만, 의대 소재지와 운영 방식 등을 두고 이견이 이어지면서 논의에 진전을 보지 못하고 있다.