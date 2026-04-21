취임 6개월 정재헌 SKT 사장 “성과와 미래, 모두 ‘변화’에 달렸다”

002 0 정재헌 SK텔레콤 사장이 21일 서울 을지로 본사에서 열린 타운홀 미팅에서 발언하는 모습./SK텔레콤

취임 6개월을 맞은 정재헌 SK텔레콤 사장이 전 구성원을 대상으로 '고객 중심' 변화의 중요성을 재차 강조했다.정 사장은 21일 서울 을지로 본사에서 열린 타운홀 미팅에서 전사적 위기 수습 과정에 적극적으로 나선 구성원들을 격려하고, 그간의 성과를 공유했다. 또 미래 성장을 위한 통신·AI 사업의 변화 추진 방향과 새로운 기업문화 제도를 소개했다. 이번 타운홀 미팅 주제는 '변화의 여정'이다. 정 사장은 준비한 장표 곳곳에 '변화'라는 단어를 채워 넣었다.정 사장은 "회사가 무너질 수도 있다는 위기감 속에서 결국 핵심은 '고객'이었다"며 "주저앉지 않고 다시 고객에게 다가가 흘린 땀 한 방울 한 방울이 서서히 변화를 만들고 있다"고 말했다.SK텔레콤은 수개월간 고객을 업의 본질로 두고, '기본과 원칙'으로 돌아가는 변화를 통해 단단한 회사를 만드는 데 주력해왔다. AI 사업에서도 선택과 집중을 바탕으로 AI 데이터센터 규모 확대와 독자 파운데이션 모델 2단계 진출이라는 성과를 거뒀다. 정 사장이 강조해 온 AI 기반 업무 혁신도 결실을 봤다. AI 기반 장애 통합 감시시스템 '스파이더'가 대표적이다. 현장 구성원 66명이 200개 이상의 시스템을 엮어 스파이더를 구축, 장애 예측 및 대응력을 높였고 실제 고장률은 53%, 정비 시간은 8% 줄이는 효과로 이어졌다.정 사장은 "단기간에 기업의 흥망성쇠가 갈리는 파괴적 혁신 시대에 지속적인 변화를 통해 더욱 단단한 기업 구조로 진화해야 한다"며 "미래 먹거리와 성장의 핵심은 모두 AI로 통한다"고 말했다.통신 사업에 대해선 AI에 최적화된 통합 전산시스템과 같은 중장기 프로젝트를 위한 기획·개발 역량을 키우고, 현재의 디지털 경쟁력을 강화해 나가는 투 트랙 방향을 제시했다. 이와 함께 AI 인프라·모델·서비스 전반을 아우르는 풀스택 사업자로서의 역량과 그간 축적해 온 엔터프라이즈 분야 경험을 바탕으로 B2B 시장 공략에 본격 나설 것을 당부했다. 이를 위해 전사 B2B 역량을 결집한 엔터프라이즈 TF를 CEO 직속 조직으로 신설했다. TF장은 한명진 MNO CIC장이 겸직한다.AI 데이터센터 사업은 SK그룹 멤버사 및 글로벌 파트너와 역량을 합쳐 과감하고 압도적인 규모 확장을 예고했다. 사업 속도와 실행력을 높이기 위해 AI CIC 내 AI 데이터센터 사업본부(정석근 AI CIC장 겸임), AI 데이터센터 개발본부(하민용 본부장) 등 영역별 담당 조직을 신설한다.정 사장은 기업문화 제도의 개편 방향도 제시했다. SK텔레콤은 현재 A·B밴드로 나뉜 2단계 구성원 직급 체계를 구성원들이 체계적으로 성장할 수 있도록 성장기 실무자(GL1), 핵심 기여자(GL2), 리더·리더후보군(GL3)으로 세분화한 '성장 레벨' 제도를 도입한다. 아울러 조직 관리자가 아니더라도 탁월한 직무 전문성을 갖춘 '직무 전문가 트랙'을 신설해 전문가들이 인정받는 기업 문화를 만들어갈 예정이다.정 사장은 "십년지계, 이십년지계를 위해 성장 사업을 선정하고 조직 피봇팅, HR제도 변화를 추진하게 됐다"며 "당장은 손에 잡히는 성과가 더딜 수 있고, AX 전환으로 시간이 더 소요될 수 있지만 이를 극복했을 때 돌아올 미래를 위해 과감하게 실행하자"고 말했다.