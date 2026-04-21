5수 끝 손에 쥔 일관제철소… 장인화의 뚝심 결국 통했다

장인화 포스코그룹 회장이 20년 숙원 '인도 일관제철소' 건설을 본격화했다. 회사는 '완결형 현지화' 전략을 기반으로 현지 생산·가공 등 밸류체인을 구축할 계획이다. 아울러 인도 현지에서 창출한 수익을 저탄소 기술 개발에 투자하고, 이를 현지 사업에 재적용하는 '글로벌 친환경 협력'이 기대된다.



21일 포스코그룹 철강 계열사 포스코는 20일(현지시간) 인도에서 JSW 스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약(JVA)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 연산 600만톤 규모의 일관제철소 설립에 합의했으며, 제선·제강·열연·냉연·도금 등 상·하공정을 두루 갖춘 생산 체제를 구축할 계획이다. 착공 이후 약 48개월의 공사를 거쳐 2031년 준공을 목표로 한다.



