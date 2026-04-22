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해양경찰정비창, 목포한국병원과 협약…직원·가족 의료지원 강화

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남악 이명남 기자

승인 : 2026. 04. 22. 16:19

응급의료 연계·진료 편의 지원 등 협력 확대
해양경찰정비창
해양경찰정비창은 지난 21일 목포한국병원과 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념촬영하고 있다.왼쪽부터 안교진 창장, 오탁순 목포한국병원 대표원장./해양경찰정비창
해양경찰정비창이 직원과 가족의 의료 접근성 개선을 위해 지역 거점 병원과 협력 체계를 구축했다.

해양경찰정비창은 지난 21일 목포한국병원과 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 정비창 소속 직원과 가족이 보다 신속하고 안정적인 의료서비스를 이용할 수 있도록 지원하고, 지역 의료기관과의 협력을 통해 응급 대응 체계를 강화하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 △직원 및 가족 대상 의료서비스 지원 △건강 증진을 위한 진료 편의 제공 △상급병원 진료 시 행정 지원 △지역사회 복지서비스 협력 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

특히 목포한국병원이 전라남도 권역응급의료센터로서 지역 응급의료를 담당하고 있는 만큼, 이번 협약을 통해 보다 신속하고 체계적인 의료 지원이 가능해질 것으로 기대된다.

이번 협약은 단순한 의료 지원을 넘어 지역 내 공공기관과 의료기관 간 협력 모델을 구축한다는 점에서도 의미가 있다. 양 기관은 향후 실질적인 의료 지원 체계가 현장에서 작동할 수 있도록 지속적인 협의를 이어갈 방침이다.

안교진 해양경찰정비창장은 "이번 협약으로 직원과 가족의 의료 접근성이 한층 개선될 것"이라며 "지역 의료기관과의 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


이명남 기자

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