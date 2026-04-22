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이천시 ‘드론특화도시’ 꿈 더 무르익는다

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이천 남명우 기자

승인 : 2026. 04. 22. 11:21

에어로아레스, 부악로 일원 '드론 비행교육원' 개원
이천시 전문인력 양성·산업 생태계 조성 본격화
이천시 드론 비행교육원 개원
김경희 이천시장(오른쪽 여섯번째)이 22일 부악로 일원에 조성된 드론 비행교육원 개원식에 참석, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /이천시
드론 전문인력 양성을 위한 전문 교육기관이 경기 이천시에서 문을 열었다. 군·산업·지역사회와 연계한 실무형 교육 거점이 마련되면서 지역 드론산업 육성에도 속도가 붙을 전망이다.

한국상호운용성기술자문 산하 영리법인 에어로아레스는 이천시 부악로 일원에 드론 비행교육원을 개원했다고 22일 밝혔다.

이날 개원식에는 김경희 시장 등 이천시 관계자, 군 관계자, 드론 산업계 인사들이 참석해 교육원 운영 방향과 향후 협력 방안을 논의했다.

비행교육원 설립은 이천시와 체결한 드론 첨단산업 육성 업무협약을 바탕으로 추진됐다. 이천시는 비행교육원이 지역 내 드론산업 생태계 조성과 전문인력 양성의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

특히 국방부가 추진 중인 드론전사 양성 정책과 연계해 군 드론 전문인력 양성을 위한 민간 협력 플랫폼으로 활용될 가능성도 주목된다.

교육 과정은 단순 입문 수준을 넘어 실전형 프로그램 중심으로 운영된다. 기초 조종 교육을 비롯해 전술 운용 훈련, 대(對)드론 대응 기술, 임무 기반 시뮬레이션 등 현장 대응 역량 강화에 초점을 맞췄다.

또 지역 내 군부대 제대군인을 대상으로 드론 자격 취득 교육을 지원해 전직과 재취업을 돕는 프로그램도 운영할 계획이다. 군 복무 과정에서 축적한 경험을 민간 산업 분야로 연결하는 새로운 일자리 모델로도 기대를 모은다.

이천시 관계자는 "교육원은 지역사회 연계 프로그램도 확대한다"며 "초등학생 대상 드론 체험 교육과 시민 대상 생활형 드론 교육 등을 통해 미래인재 발굴과 시민참여 기반 확대에도 나설 예정"이라고 밝혔다.
남명우 기자

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