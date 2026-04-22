이천시, 150억 투자 유치 성과…반도체 장비기업 영진아이엔디와 협약 체결

이천시 반도체 핵심 장비기업 영진아이엔디 150억 투자유치 성과 0 김경희 이천시장(오른쪽 일곱번째)이 지난 21일 시청 다올실에서 영진아이엔디㈜ 배근한 대표(왼쪽 일곱번째)와 투자업무지원협약을 체결한 후 양측 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /이천시

경기 이천시가 150억원 규모의 투자를 유치했다.22일 이천시에 따르면 김경희 시장은 전날 시청 다올실에서 반도체 공정 핵심 설비 기업인 영진아이엔디㈜ 배근한 대표와 150억원 규모의 투자업무지원협약을 체결했다.영진아이엔디는 반도체 공정에서 필수적인 스크러버 설비를 생산하는 기업으로, 지속적인 기술 개발을 통해 반도체 설비 분야에서 경쟁력을 확보해 왔다.이천시와 영진아이엔디는 2024년도 반도체 기업 육성사업의 일환으로 반도체대전 등 각종 반도체 박람회 참가를 지원했으며, 세라믹기술원 소부장(소재·부품·장비) 기업 지원사업을 통해 반도체 신제품 및 컨소시엄 기술 개발 등을 다방면으로 추진해왔다.이러한 지속적인 파트너십이 기업의 투자 결정에도 긍정적인 영향을 미쳤다는 게 이천시 측의 설명이다. 이번 투자로 영진아이엔디는 총 150억원을 투자해 기존 이천 본사에 건축면적 3246㎡ 규모의 공장을 증설할 예정이다. 회사 측은 이를 통해 57명의 신규 고용 창출을 목표로 하고 있다고 밝혔다.배 대표는 "영진아이엔디는 이천에 뿌리내리고 함께 성장해 온 기업"이라며 "이천시의 반도체 산업 경쟁력을 강화하고 시와 상생하는 방향으로 나아가겠다"고 말했다. 김 시장은 "기업이 관내에서 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 신속한 일처리와 행정지원을 아끼지 않겠다"며 투자유치에 대한 강력한 의지를 표명했다.