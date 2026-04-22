닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

이천시, 150억 투자 유치 성과…반도체 장비기업 영진아이엔디와 협약 체결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260422010006936

글자크기

닫기

이천 남명우 기자

승인 : 2026. 04. 22. 17:25

이천시 반도체 핵심 장비기업 영진아이엔디 150억 투자유치 성과
김경희 이천시장(오른쪽 일곱번째)이 지난 21일 시청 다올실에서 영진아이엔디㈜ 배근한 대표(왼쪽 일곱번째)와 투자업무지원협약을 체결한 후 양측 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /이천시
경기 이천시가 150억원 규모의 투자를 유치했다.

22일 이천시에 따르면 김경희 시장은 전날 시청 다올실에서 반도체 공정 핵심 설비 기업인 영진아이엔디㈜ 배근한 대표와 150억원 규모의 투자업무지원협약을 체결했다.

영진아이엔디는 반도체 공정에서 필수적인 스크러버 설비를 생산하는 기업으로, 지속적인 기술 개발을 통해 반도체 설비 분야에서 경쟁력을 확보해 왔다.

이천시와 영진아이엔디는 2024년도 반도체 기업 육성사업의 일환으로 반도체대전 등 각종 반도체 박람회 참가를 지원했으며, 세라믹기술원 소부장(소재·부품·장비) 기업 지원사업을 통해 반도체 신제품 및 컨소시엄 기술 개발 등을 다방면으로 추진해왔다.

이러한 지속적인 파트너십이 기업의 투자 결정에도 긍정적인 영향을 미쳤다는 게 이천시 측의 설명이다. 이번 투자로 영진아이엔디는 총 150억원을 투자해 기존 이천 본사에 건축면적 3246㎡ 규모의 공장을 증설할 예정이다. 회사 측은 이를 통해 57명의 신규 고용 창출을 목표로 하고 있다고 밝혔다.

배 대표는 "영진아이엔디는 이천에 뿌리내리고 함께 성장해 온 기업"이라며 "이천시의 반도체 산업 경쟁력을 강화하고 시와 상생하는 방향으로 나아가겠다"고 말했다. 김 시장은 "기업이 관내에서 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 신속한 일처리와 행정지원을 아끼지 않겠다"며 투자유치에 대한 강력한 의지를 표명했다.
남명우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기