삼성·LG, ‘월드IT 쇼’에서 일상 속 AI 가전 기술 과시

22~24일 삼성동 코엑스

삼성, 마이크로 RGB·갤 S26 등 최신 제품

LG, 가정과 오피스에서 AI 가전 운용 시범

2026 월드IT쇼 삼성전자(2) 0 삼성전자가 월드IT쇼에 마련한 부스에서 모델들이 체험 공간을 소개하고 있다. /삼성전자

(사진4) LG전자, ‘2026 월드IT쇼’ 참가...고객 곁에서 일상 케어하는 AI 솔루션 선보여 0 LG전자는 월드 IT쇼 전시장 입구에 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W' 25대를 천장에 매달아 독특한 풍경을 연출했다. /LG전자

(사진1) LG전자, ‘2026 월드IT쇼’ 참가...고객 곁에서 일상 케어하는 AI 솔루션 선보여 0 LG전자 모델이 'AI 홈' 부스 내 홈오피스 공간에서 AI 홈 허브 '씽큐 온'을 중심으로 AI 가전과 IoT 기기들이 유기적으로 연동돼 상황에 맞게 자동 제어되는 AI 홈 라이프를 경험하고 있다. /LG전자

삼성전자와 LG전자가 22~24일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼'에 참가해 차세대 혁신 제품과 기술을 선보인다.삼성전자는 '마이크로 RGB'와 '스페이셜 사이니지' 등 차세대 디스플레이를 비롯해 '갤럭시 S26 시리즈' '갤럭시 버즈4 시리즈', '갤럭시 XR' 등 최신 모바일 제품을 선보인다.삼성전자는 전시장 입구에 무안경 3D 디스플레이인 '스페이셜 사이니지'를 설치했다. 관람객은 '스페이셜 사이니지'에 띄워진 'AI 팬큐레이터'를 통해 각 전시 구역의 제품과 체험 프로그램을 안내받을 수 있다.삼성전자는 관람객들이 '갤럭시 S26 시리즈'의 기능을 쉽게 이해할 수 있도록 '갤럭시 AI 라이브 쇼'도 운영한다. 청음존에서는 갤럭시 역대 최고의 하이파이(Hi-Fi) 사운드를 구현한 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 체험할 수 있다.삼성전자는 스마트폰·태블릿·PC·TV·모니터로 인기 게임 3종을 즐길 수 있는 '크로스플랫폼 존'을 운영하며, AI 포터블 프로젝터 신제품 '더 프리스타일+'와 삼성 TV만의 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'도 선보인다.장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 "이번 전시는 디스플레이부터 모바일까지 삼성전자의 혁신 기술력이 집약된 제품들을 한 자리에서 경험할 수 있도록 기획했다"며 "차세대 디스플레이와 AI 기술이 변화시킬 미래의 일상을 미리 만나 보시길 바란다"고 말했다.LG전자는 '당신을 위한 집'을 주제로 870㎡ 규모 전시관을 조성했다. 입구에는 초슬림·초밀착 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W' 25대를 천장에 매달아 마치 공중에 떠 있는 듯한 초대형 오브제가 관람객을 맞이한다. 두께 0.9㎝대 TV들이 하나의 미디어 아트로 조화롭게 조율되는 모습은 LG 올레드의 압도적 화질 기술력을 직관적으로 보여준다.관람객들은 홈오피스 공간에서 AI 홈 허브 '씽큐 온'을 중심으로 AI 가전과 IoT 기기들이 유기적으로 연동돼 상황에 맞게 자동 제어되는 AI 홈 라이프를 경험할 수 있다. LG 스마트 도어락에 지문이 인식되면 AI가 고객에 최적화된 귀가모드 루틴을 실행한다. 사용자가 설정해둔 대로 조명 밝기를 조정하고 에어컨과 공기청정기를 가동해 쾌적한 온·습도 및 공기질을 조성한다.'스마트 주방'에서는 AI가 식재료를 파악해 메뉴를 추천하는 냉장고, 국이나 찌개의 용량을 설정하면 AI가 국물이 끓어 넘치기 전에 음성 안내와 함께 화력을 조절하는 인덕션 등을 소개한다. 주방 인테리어와의 조화를 이루는 세련된 디자인도 내세웠다.'올레드 시어터'에서는 역대 가장 밝고 정확한 컬러의 화질을 빛 반사 없이 즐기는 올레드 TV을 비롯해 스피커와 고객의 위치를 감지해 공간에 최적화된 입체 음향을 구현하는 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'를 선보인다.LG전자는 AI 모빌리티 공간 솔루션 '슈필라움'을 전시해 AI 홈 경험이 차량 등 이동 공간으로 확장되는 미래 모습도 소개한다. AI 홈 허브 '씽큐 온'을 기반으로 집과 차량이 유기적으로 연결돼 고객은 공간의 경계를 넘어 일관된 AI 경험을 누릴 수 있다.LG전자는 '테크 라운지'에서 제품 본원의 성능과 사용 편의성을 높여주는 'AI 코어테크'와 AI 기반의 에어케어 및 TV 화질 기술을 선보인다.관람객은 일체형 세탁건조기 워시콤보의 투명 분해 전시물을 통해 AI DD모터와 듀얼 인버터 히트펌프 구조를 직접 확인하고, AI가 옷감의 종류·무게·오염도를 분석해 맞춤 세탁·건조를 수행하는 과정도 살펴볼 수 있다.냉장고에 탑재되는 인버터 컴프레서의 기술도 영상을 통해 소개한다. AI가 고객의 사용 패턴을 학습한 뒤 냉기를 조절해 식재료 신선도를 유지하는데 도움을 주고 컴프레서 가동을 최적화해 전력 사용량을 줄인다.관람객들은 에어컨의 'AI 콜드프리' 기능도 확인할 수 있다. AI가 사용자가 원하는 온·습도로 맞춤 운전해 오래 켜 놓아도 춥지 않고 보송한 냉방을 제공하는 솔루션이다. LG전자는 투명 아크릴 케이스 안에 연무를 채워 노벨화학상 수상 핵심물질이 적용된 공기청정기 필터 성능을 시연하고, 욕실의 온도·습도·위생을 통합 관리하는 'LG 퓨리케어 바스에어시스템'도 소개한다.이 밖에 전작 대비 AI 성능이 5.6배 향상된 '3세대 알파11 AI 프로세서'의 업스케일링 시연 공간도 마련해 TV 화질을 더욱 뚜렷하고 자연스러운 질감으로 향상되는 기술도 체험할 수 있도록 했다.LG전자는 'LG 그램 프로 AI', '미디어 갤러리' 등 부스를 조성해 AI와 혁신 디스플레이 기술을 기반으로 한 차별화된 엔터테인먼트 경험을 제시한다.'LG 그램 프로 AI' 부스에서는 해당 제품의 대형 조형물을 설치해 항공·우주 산업에서 활용되는 신규 외관 소재 '에어로미늄'의 경량성과 고급스러움을 강조했다. 관람객들은 문서 요약, 검색, 번역 등 다양한 온디바이스 AI 기능도 체험할 수 있다.