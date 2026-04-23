“트럭이 아니라 플랫폼”…타타대우, 전기·수소 ‘투트랙 전동화 전략’ 가속

전기·수소 투트랙 기반 '운영형 물류 플랫폼' 전환 시도

'기쎈' 앞세워 도심 물류·공공·특장 시장 공략 확대

보조금·가격·인프라 변수 속 전환 속도는 제한적

ㅇ 0 타타대우모빌리티의 준중형전기트럭 기쎈 전기노면청소차 지자체 실증테스트. /타타대우모빌리티 제공

KakaoTalk_20260422_131630206_01 0 타타대우모빌리티의 수소내연기관 트럭 맥쎈(MAXEN) H2ICE. /타타대우모빌리티 제공

타타대우모빌리티가 전기트럭과 수소내연기관 트럭을 양축으로 한 '투트랙 전동화 전략'을 본격화하며 상용차 사업 구조 전환에 나서고 있다. 내연기관 중심 제조사에서 탈피해 차량·운영·서비스를 아우르는 플랫폼형 사업 모델로 확장하려는 움직임이다.22일 업계에 따르면, 타타대우모빌리티는 전동화 트럭을 기반으로 물류·공공·환경 영역으로 사업 확장을 추진하고 있다. 동시에 상용차 시장의 경쟁 구도를 차량 성능에서 운용 효율 중심으로 옮기려는 전략이다.핵심 축은 준중형 전기트럭 '기쎈(GIXEN)'이다. 해당 모델은 단순 화물 운송을 넘어 특장차 기반 확장성을 고려해 설계됐다. 실제로 노면청소차, 재활용품 수거차, 덤프형 환경차 등 다양한 공공·생활 인프라 차량으로 적용되며 활용 범위를 넓히고 있다.단순한 친환경차 전환을 넘어 '운영형 플랫폼' 구축으로 이어지고 있다. 전기트럭에 고전압 시스템과 e-PTO(전기식 동력 인출 장치)를 적용해 각종 특장 장비를 유연하게 연동할 수 있도록 설계하면서, 차량 자체가 하나의 작업 플랫폼으로 기능하도록 만든 것이다.또 다른 축인 수소내연기관 트럭 '맥쎈 H2ICE'는 장거리·고출력 물류 영역을 겨냥한다. 1회 충전 500km 이상 주행을 목표로 개발 중이며, 기존 디젤 엔진 구조를 활용해 양산 전환이 용이하다는 점에서 현실적인 대안으로 꼽힌다. 도심·특장 영역은 전기, 장거리 물류는 수소로 대응하는 역할 분담 구조다.이처럼 타타대우모빌리티는 용도별 전동화 전략을 통해 상용차 전환의 복잡성을 해소하는 동시에, 다양한 운송 환경을 포괄하는 플랫폼 기반을 구축하고 있다.다만 시장 확산 속도는 여전히 제도와 비용 구조에 크게 좌우될 전망이다. 2026년부터 중·대형 전기화물차 보조금이 제도화되며 정책적 기반은 마련됐지만, 실효성에 대한 의문은 여전하다.중형 전기화물차는 최대 4000만원, 대형은 최대 6000만원의 국비 보조금이 책정됐지만, 차량 가격이 수억 원대에 달하는 구조를 감안하면 내연기관 대비 가격 격차를 해소하기에는 부족하다는 평가다. 실제로 보조금을 모두 적용해도 1억 원 이상의 차이가 발생하는 사례가 일반적이다.실제 구매 결정 단계에서는 부담을 느끼는 상황이다. 전동화 수요는 존재하지만, 현재의 보조금 구조로는 시장 전환을 촉진하기 어렵다는 지적이 이어지고 있다.타타대우모빌리티 관계자는 "상용차 전동화는 단순한 차량 교체가 아니라 물류 시스템 전체의 전환"이라며 "보조금 확대와 규제 완화, 인프라 구축이 함께 이루어지는 미래 환경에 맞춰 플랫폼 기반 전환을 계속 추진할 것"이라고 말했다.