SKT·KT, ‘월드IT 쇼’에서 인프라부터 서비스 등 AI 기술 총망라

KT, 에이전틱 AICC로 기업 고객 눈길
SKT는 이번 전시에서 '올 어바웃 AI(AI의 모든 것)'를 콘셉트로 864㎡(약 262평) 규모의 대형 전시관을 마련하고, AI 인프라부터 모델, 서비스까지 풀스택 AI의 전 영역을 총망라해 선보인다.
'네트워크 AI' 'AI DC 설루션' 'AI 모델' '에이전트 AI' '피지컬 AI' 등 5개 핵심 존으로 구성해 AI 밸류체인 전반을 아우르며, 관람객이 직접 체험할 수 있는 공간도 별도로 운영한다.
특히 차세대 인공지능 콘택트 센터(AICC) 서비스 'KT 에이전틱 AICC'를 공개한다. 에이전틱 AICC는 다수의 AI 에이전트가 협력해 고객 상담부터 문제 해결에 이르는 전 과정을 자동화하는 솔루션이다.
기존 AICC가 챗봇·보이스봇 중심으로 상담 업무를 자동화해왔다면, 에이전틱 AICC는 상담 이력을 기반으로 실제 업무까지 완결적으로 수행하는 것이 특징이다. 핵심 기술인 'KT 에이전트 커넥터'를 적용해 AI가 고객 응대 전 과정을 끊김 없이 처리할 수 있도록 했다.
에이전트 커넥터는 기존 AICC 플랫폼에 다양한 AI 에이전트를 플러그인 형태로 손쉽게 추가할 수 있는 기능을 제공한다. 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 정교한 의도 분석을 수행해 단순 응대를 넘어 후속 업무까지 자연스럽게 이어서 처리한다.이를 통해 하나의 플랫폼 내에서 여러 AI 에이전트를 유기적으로 연결해 상담 목적에 따른 자동 분류 및 정리는 물론, 맞춤형 서비스 추천과 최적의 해결 방안을 제시할 수 있다.
KT는 실제 AICC 도입 현장에 에이전트 커넥터를 적용한 결과, 플랫폼 구축 기간이 기존 대비 약 3분의 1 수준으로 단축되는 효과를 확인했다고 전했다.
이진형 KT AX사업부문 AX사업본부장 상무는 "KT는 한 단계 진화한 에이전틱 AICC를 중심으로 업종별 특화 AI 에이전트를 결합한 고객 AX 플랫폼을 구축할 것"이라며 "기업의 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 플랫폼으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.