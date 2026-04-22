[포토] 균형성장 주요현안 당·정·청 정책간담회

김태년 더불어민주당 국가균형성장특별위원회 위원장(앞줄 왼쪽에서 네번째)과 천준호 원내대표 직무대행(다섯번째), 홍익표 청와대 정무수석(여섯번째)을 비롯한 참석자들이 22일 국회에서 열린 균형성장 주요현안 당·정·청 정책간담회에서 기념촬영을 하고 있다.