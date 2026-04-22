삼성SDS, ‘인더스트리 데이’ 세미나 개최…AI 기반 금융 로드맵 제시

[사진자료] 삼성SDS 인더스트리 데이 (1) 0 황수영 삼성SDS 금융담당 부사장이 22일 열린 '인더스트리 데이' 세미나에서 인사말을 하고 있다./삼성SDS

삼성SDS가 22일 생성형 AI를 중심으로 한 금융 혁신 전략과 실행 방향을 소개하는 '인더스트리 데이' 세미나를 개최했다.이번 세미나는 금융 산업의 AI 전환이 가속화하는 흐름에 맞춰 생성형 AI와 AI 에이전트를 활용한 업무 혁신 및 IT 시스템 개선 방안을 제시하기 위해 마련됐다. 이 자리에는 은행, 보험, 증권 등 금융권 IT 담당자와 의사결정자 약 150명이 참석했다. 삼성SDS는 최근 우리은행 'AI 에이전트 뱅킹', '중장기 IT인프라 최적화' 사업 등 금융권 주요 사업을 잇따라 수주하며 금융 분야 디지털 전환을 적극 추진 중이다.기조연설에 나선 이지환 삼성SDS 금융컨설팅팀장(상무)은 금융 산업 전반에 적용 가능한 AI 기술 역량과 실제 혁신 사례를 소개하고, 금융업 환경에 맞는 디지털 전환 전략과 AI 기반 금융의 발전 방향을 제시했다. 이어진 발표에선 삼성SDS 차세대 보험 시스템 구축 솔루션 'NFC 2.0', AI 코드 에이전트를 활용한 개발 자동화, AI 에이전트 기반 '금융 코드 현대화' 사례, AI 활용을 위한 데이터 플랫폼 구축, 글로벌 개발센터(GDC) 협업 사례 등 다양한 금융 IT 혁신 방안이 소개됐다.삼성SDS는 자사 AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스'의 코드 전환 에이전트를 통해 기존 시스템을 신규 프로그래밍 언어 기반으로 자동 전환할 수 있는 방안을 제시했다. 이를 통해 금융 기관은 시스템 현대화를 보다 효율적으로 추진할 수 있다. GDC 협업 모델을 통한 금융권 IT 인력 부족 문제 해소와 AX 전환 속도 제고 가능성도 공유했다. 삼성SDS는 현재 중국, 베트남, 인도 3개국에서 약 5000명의 전문인력을 기반으로 GDC를 운영하고 있다.삼성SDS는 지난달 공공 업종 세미나에 이어 제조, 유통·서비스 등 다양한 산업별 고객을 대상으로 세미나를 지속 확대하고 있다. 생성형 AI와 업종 특화 솔루션을 기반으로 고객 업무 혁신과 생산성 향상을 적극 지원할 계획이다.황수영 삼성SDS 금융담당은 "이번 세미나는 금융 산업 전반에 적용 가능한 AI 기반 혁신 방향과 실행 사례를 공유하는 자리"라며 "앞으로도 삼성SDS의 기술력과 경험을 바탕으로 금융 산업의 AX 전환을 지속 지원해 나가겠다"고 밝혔다.