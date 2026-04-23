“취약계층에 전달”…전남 바르게살기협의회, 기업 기부로 나눔 확대

여수·무안 지역 나눔 실천…기업·지역사회 상생 의미 더해
23일 협의회에 따르면, 전날 해태제과식품㈜으로부터 약 900만원 상당의 과자를 기탁받아 여수시와 무안군 일대 주민들에게 전달할 예정이다.
이번 기부는 기업의 사회공헌 활동의 일환으로 마련된 것으로, 전달된 물품은 지역 협의회를 통해 독거노인, 저소득 가정 등 취약계층에 우선 지원된다. 협의회 측은 "최근 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적인 도움이 될 것"이라고 설명했다.
이날 전달식에는 전라남도협의회를 비롯해 여수시·무안군 협의회 회원들이 함께 참여해 나눔의 의미를 공유했다. 참석자들은 지역 내 지속적인 민관 협력 필요성에 공감하며, 생활밀착형 지원 확대 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.
박주영 회장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔에 동참해 준 해태제과식품에 감사드린다"며 "전달된 물품이 꼭 필요한 곳에 의미 있게 쓰일 수 있도록 하겠다"고 말했다.
한편 바르게살기운동 전라남도협의회는 진실·질서·화합의 이념을 바탕으로 지속적인 봉사와 나눔 활동을 펼치며 지역 공동체 형성에 힘쓰고 있다.