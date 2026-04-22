‘DG Taiwan 2026’ 역대 최대 해외 관람객 기록…4월 재개최

22일 'DG Taiwan 2026' 측에 따르면 올해 전시는 창의성과 기술, 친환경 트렌드가 결합된 산업 흐름을 집중 조명했다. 3가지 핵심 테마 속 산업 간 협업 확대와 고도화된 비즈니스 모델 창출 가능성도 제시하며 교류 플랫폼으로 성격이 확대됐다는 분석이다.
처음 도입된 'IP & 라이선스 제품' 구역에서는 창작 아이디어가 라이선싱 계약과 상품화로 이어지는 과정을 단계별로 제시하며 실질적인 사업 기회를 강조했다. 단순 전시가 아닌 협업과 계약을 염두에 둔 구조로 설계됐다는 점에서 기존 행사와 차별화됐다는 평가다. 주최 측은 "IP 산업이 다양한 분야로 빠르게 확장되고 있으며, DG Taiwan은 이를 실제 비즈니스로 연결하는 효과적인 플랫폼"이라고 설명했다.
국가별 참여도 확대됐다. 태국, 프랑스, 한국, 영국 등 다양한 국가 창작자들이 참여했다. 특히 일본관도 지속적인 참가로 안정적인 네트워크를 유지했다.
현장에서는 DG 살롱, IP 포럼 등 전문 프로그램과 함께 'DiscoverGem Hunter', 'DG Pick' 투표, DIY 체험 워크숍 등 참여형 콘텐츠가 운영돼 몰입도 높은 전시 경험을 제공했다.
한편 DG Taiwan은 내년 4월 재개최를 통해 글로벌 디자인 인재 연결과 산업 협력 확대를 지속 추진할 계획이다.