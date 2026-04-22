“구성, 북핵 고도화 핵심지역”… 美 정보 공유제한 논란으로 번져

정동영 통일부 장관이 지난 20일 오후 외부 일정을 마친 뒤 서울 광화문 정부서울청사에 도착, 미국과 정보공유가 일부 제한된 것과 관련 입장을 밝힌 뒤 집무실로 향하고 있다. /연합