“李 환영”… 삼성전자 베트남, 도심 곳곳 옥외광고

이재명 대통령의 21일 베트남 국빈 방문을 환영하는 삼성전자 현지법인의 옥외광고가 하노이 노이바이 국제공항에서 시내로 진입하는 넛떤교(Nhat Tan)에 설치돼 있다. /제공=삼성전자