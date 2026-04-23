김학홍, 문경시장 후보 선출…“화합으로 본선 승리 이끌겠다”

당원과 시민들의 압도적 지지에 머리 숙여 감사 인사

이제는 하나가 되어야 할 때... 문경 발전 위해 헌신할 것

지역 경제 활성화와 현장 중심의 소통 행정 약속

clip20260423082252 0 김학홍 국민의힘 문경시장 예비후보

국민의힘 경북 문경시장 경선에서 22일 후보로 선출된 김학홍 예비후보가 당원과 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 본선 행보에 들어갔다.김 후보는 선출 소감에서 "끝까지 믿고 지지해 준 시민 여러분과 당원 동지 여러분의 성원에 깊이 감사드린다"며 "이번 승리는 개인의 승리가 아니라 문경의 변화와 발전을 바라는 시민 모두의 승리"라고 밝혔다.김 후보는 경선 과정의 경쟁을 뒤로하고 이제는 시민 화합에 힘을 모아야 할 때라고 강조했다. 그는 "경선에 함께 참여해 선전한 엄원식 후보에게도 위로와 감사의 말씀을 전한다"며 "다른 후보들이 제시한 좋은 정책은 함께 담아내고, 경선 과정에서 생긴 갈등은 치유해 문경의 미래를 위해 힘을 모으겠다"고 말했다.이어 김 후보는 앞으로 더 낮은 자세로 시민 목소리를 듣고 현장 중심 행정을 펼치겠다고 밝혔다. 또 세대와 계층을 아우르는 통합의 정치를 실천하겠다고 했다.김 후보는 주요 과제로 기업 유치와 일자리 창출, 농업 대전환, 체류형 문화관광, 복지 강화 등을 제시했다. 여기에 스포츠 기반 확대와 교육 여건 강화를 통해 침체한 지역 경제에 활력을 불어넣고, 문경의 지리적·문화적 강점을 살린 미래 성장 동력을 발굴하겠다는 구상도 내놨다.김 후보는 "본선에서 압도적인 승리로 시민 기대에 보답하겠다"며 "문경의 자부심을 되찾고 시민 모두가 행복한 도시를 만들기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.