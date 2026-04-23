타타대우, 중형트럭 틈새시장 공략…도심형 중형트럭 ‘하이쎈’ 출시

도심 기동성·적재 효율 결합한 '실용형 중형트럭'…특장 수요 정조준

경기 둔화 속 물류 환경 변화 대응…TCO 중심 상용차 전략

[이미지]타타대우모빌리티가 공개한 신규트럭 ‘하이쎈(HIXEN)’ 0 타타대우모빌리티가 공개한 신규트럭 '하이쎈(HIXEN)'. /타타대우모빌리티

KakaoTalk_20260423_083617523 0 타타대우모빌리티가 22일 공개한 신규트럭 '하이쎈(HIXEN)'. /한대의 기자

상용차 시장의 무게중심이 '고하중·장거리'에서 '도심·효율'로 이동하는 흐름 속에서, 타타대우모빌리티가 새로운 해법을 내놨다. 단순히 차급을 확장한 중형트럭이 아니라, 도심 운송 환경에 맞춰 기동성과 활용성을 재설계한 모델을 통해 틈새시장 공략에 나선 것이다.23일 타타대우모빌리티는 전북 군산공장에서 미디어데이를 열고 중형 트럭 '하이쎈(HIXEN)'을 공식 출시했다. 하이쎈은 기존 고하중 중심의 중형 트럭과 달리 도심 운송과 특장 작업 환경에 초점을 맞춘 '도심형 중형 트럭' 콘셉트로 개발된 전략 모델이다.이날 미디어데이에 참석한 김태성 타타대우모빌리티 사장은 "하이쎈은 단순한 신모델이 아니라 중형 시장 내 다양한 운송 환경에 보다 정밀하게 대응하기 위한 제품 전략의 결과"라며 "도심형 물류와 특장 중심 수요에 최적화된 성능과 기동성을 기반으로 기존 중형 트럭의 활용 한계를 확장하는 모델"이라고 밝혔다.이번 신차는 준중형 트럭 기반 플랫폼을 활용하면서도 최대 적재중량 5톤 수준의 중형급 성능을 구현한 것이 특징이다. 협소한 골목길과 복잡한 도심 환경에서 요구되는 기동성과, 일반하중 운송에 필요한 적재 성능을 동시에 확보했다는 설명이다.파워트레인은 240마력급 HD건설기계 HCE DX05 엔진과 235마력 커민스 F4.5 엔진을 적용했으며, ZF 8단 및 앨리슨 9단 전자동변속기를 통해 다양한 운송 환경에서 효율적인 동력 성능을 구현하도록 설계됐다. 또한 강화된 프레임 구조와 TLS 서스펜션을 적용해 주행 안정성과 내구성을 확보했다.특히 하이쎈은 특장차 확장성을 핵심 경쟁력으로 내세운다. 환경차, 덤프, 냉동탑차 등 다양한 특수목적차(SPV)로의 전환을 고려한 구조 설계를 적용했으며, 공차 중량을 낮추고 주요 부품 배치를 최적화해 특장 작업 효율을 높였다. 차량총중량(GVW)도 최대 15.5톤까지 확장 가능해 다양한 운송 조건에 대응할 수 있다.도심 운송 환경에 맞춘 설계도 눈에 띈다. 준중형급 캡 사이즈를 적용해 기존 중형 트럭 대비 차체를 슬림화하고, 낮은 캡 높이로 접근성과 기동성을 개선했다. 여기에 중형급 최초로 LED 헤드램프를 기본 적용해 야간 주행 안전성과 시인성을 강화했다.안전·디지털 사양도 강화됐다. 긴급제동(AEB), 차선이탈경고(LDW), 능동형 크루즈컨트롤(ACC), 차량자세제어장치(ESC) 등을 적용했으며, 커넥티드카 서비스 '쎈링크(XENLINK)'와 차량관제 시스템(FMS)을 통해 운송 효율 관리 기능도 제공한다.타타대우모빌리티는 이번 하이쎈 출시를 통해 기존 '쎈(XEN)' 라인업(대형 맥쎈, 중형 구쎈, 준중형 더쎈)에 이어 도심형 중형 세그먼트까지 확장하며 전 차급 대응 체계를 강화하게 됐다.업계에서는 하이쎈을 단순 신차가 아닌 시장 전략 변화의 신호로 보고 있다. 고하중·장거리 중심이던 중형 트럭 시장에서 도심 물류, 환경차, 특장 중심 수요가 확대되는 흐름에 대응하는 모델이라는 평가다. 특히 최근 고유가 기조와 운송 효율성 요구가 높아지면서 총소유비용(TCO)을 고려한 실용형 차량 수요가 늘고 있는 점도 반영됐다.아울러 타타대우모빌리티는 하이쎈 출시와 함께 AS센터 역량 강화에도 지속적으로 나서겠다고 밝혔다. 김 사장은 "현재 우리가 직영으로 운영하는 AS센터는 인천과 경기 이천, 충남과 영남 등 4곳으로 돼 있고, 전국에 지정정비 센터 70개 정도와 부품공급업에 180개 정도로 이뤄져 있다"면서 "당일 수리를 목표로 이뤄지고 있는 AS센터의 역량을 향후 지속적으로 강화해나가겠다"고 설명했다.타타대우모빌리티는 전기트럭 '기쎈(GIXEN)'을 중심으로 한 전동화 전략과 함께, 이번 하이쎈을 통해 내연기관 기반에서도 도심형 최적화 모델을 강화하며 '효율 중심 상용차' 포트폴리오를 확대해 나간다는 구상이다.