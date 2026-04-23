롯데정밀화학, 암모니아 선박연료 상업화…“무탄소 해운 첫걸음”

그린 암모니아 수입부터 연료 주입까지 밸류체인 구축

울산항 중심 공급망 구축…'아시아 암모니아 허브' 추진

롯데정밀화학 0 롯데정밀화학이 울산항에서 세계 최초로 그린 암모니아를 수입 · 하역 중이다/롯데정밀화학

롯데정밀화학이 세계 최초로 암모니아 선박연료 상업화에 성공하며 무탄소 해운 시대의 전환점을 만들었다. 재생에너지 기반 암모니아를 생산·유통·사용까지 연결한 첫 사례다.23일 롯데정밀화학은 그린 암모니아를 암모니아 추진선에 선박 연료로 주입했다고 밝혔다. 해당 암모니아는 글로벌 기업 엔비전이 내몽골에서 100% 재생에너지로 생산한 물량으로 지난 3월 국가 간 무역 형태로 국내에 도입됐다.이번 사례는 연구나 실증 단계를 넘어 상업적 공급까지 이어졌다는 점에서 의미가 있다. 선박 연료로 암모니아를 실제 공급한 것은 이번이 처음이다.암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 무탄소 연료로, 국제해사기구의 2050년 탄소중립 목표에 대응할 핵심 대안으로 꼽힌다. 이미 글로벌 해운사들은 암모니아 추진선 발주를 확대하고 있다.이번 상업화는 정부와 공공기관, 기업 간 협력이 결합된 결과다. 해양수산부와 울산지방해양수산청, 울산항만공사, 한국선급은 제도 정비와 안전 기준 마련을 지원했다. 암모니아 선박연료공급업 등록, 안전관리 가이드라인, 실증사업 추진 등이 포함된다.롯데정밀화학은 울산항 인근에 위치한 대규모 암모니아 터미널을 기반으로 공급망을 구축했다. 2025년 국내 최초로 암모니아 선박연료공급업 등록을 완료한 데 이어 이번 상업 공급까지 이어졌다.암모니아는 액화 시 -33℃ 조건에서 저장이 가능하고 기존 글로벌 유통망이 구축돼 있다는 점에서 활용성이 높다. 액화수소 대비 저장 밀도가 약 1.7배 높아 수소 운반체로도 활용 가능하다.롯데정밀화학은 향후 글로벌 청정 암모니아 공급망 구축에 속도를 낼 계획이다. 다양한 지역의 기업 및 기관과 협력을 확대해 판매 채널을 다변화하고 '아시아 1위 청정 암모니아 허브'로 도약한다는 구상이다.정승원 대표는 이번 상업화가 재생에너지 기반 무탄소 에너지 공급망을 현실화한 사례라며 향후 수소 경제 전반으로 확산되는 계기가 될 것으로 기대한다고 밝혔다.