E1, 전국 장애인복지시설에 1억 기부

23일 서울 용산구 본사서 기부금 전달

임직원 직접 방문해 봉사 활동도 예정

4월 23일 서울 LS용산타워 소재 E1 본사에서 전진만 E1 대외협력실장(왼쪽)과 김광식 한국장애인복지시설협회 회장(오른쪽)이 희망충전캠페인 기부금 전달식 기념 촬영을 하고 있다. 0 23일 서울 LS용산타워 소재 E1 본사에서 전진만 E1 대외협력실장(왼쪽)과 김광식 한국장애인복지시설협회 회장(오른쪽)이 희망충전캠페인 기부금 전달식 기념 촬영을 하고 있다. /E1

E1이 전국 장애인복지시설에 1억여 원을 기부했다.23일 E1은 서울 용산구에 있는 본사에서 희망충전캠페인 기부금 전달식을 진행했다고 밝혔다.이번에 전달된 기부금은 장애인복지시설 이용인의 의류·신발 구매에 사용될 예정이다.회사는 지난 2011년부터 한국장애인복지시설협회를 통해 전국 21개 장애인복지시설에 해마다 1억 500만원을 후원하는 '희망충전캠페인'을 운영하고 있다.이 캠페인의 기부금은 E1 오렌지카드 고객이 희망충전 서포터즈로 등록한 후 충전소를 이용한 실적에 따라 회사가 기부금을 적립하고, 고객이 기부한 포인트만큼 회사가 포인트를 추가 적립하는 등의 방식으로 조성된다.회사는 기부금이 전달된 장애인복지시설에서 봉사활동도 진행할 예정이다. 회사는 지난 2012년부터 전사 임직원이 참여하는 희망충전봉사단을 지속적으로 운영해오고 있다.전진만 E1 대외협력실장은 "삶의 에너지를 제공하는 기업으로서, 도움이 필요한 곳에 실질적인 지원을 지속하겠다"고 말했다.김광식 한국장애인복지시설협회 회장은 "희망충전캠페인은 복지시설 이용자들이 직접 원하는 의류와 신발을 구매할 수 있어 만족도가 높다"며 "장애인 복지를 위해 꾸준히 지원해 주셔서 감사하다"고 했다.