[포토] 지방선거 승리 위해 한자리에 모인 민주당 광역단체장 후보들

정청래 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 더불어민주당 16개 광역단체장 후보자 연석회의에서 정원오 서울시장 후보, 추미애 경기지사 후보를 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.