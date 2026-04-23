삼성SDS, 구글 클라우드와 AI·클라우드·보안 분야 공동 공략

[사진자료] 삼성SDS, 구글 클라우드와 사업협력 강화한다…AI·클라우드·보안 분야 시장 공동 공략 0 이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(왼쪽)과 루스 선 구글 클라우드 코리아 사장이 22일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 개최된 '구글 클라우드 넥스트 2026'에서'AI·클라우드·보안 분야' 사업협력 강화를 위한 전략적 파트너십을 발표하고 있다. /삼성SDS

삼성SDS는 22일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 개최된 '구글 클라우드 넥스트 2026'에서 구글 클라우드와 'AI·클라우드·보안 분야' 사업협력 강화를 위한 전략적 파트너십을 발표했다.이번 협력에서 양사는 생성형 AI와 클라우드 분야에서 협력을 추진하며, 공공·금융 등 고보안·규제 산업을 중심으로 AI·클라우드 사업 기회를 공동 발굴할 계획이다.삼성SDS는 구글 분산형 클라우드(GDC)를 활용해 고보안·규제 시장 확대를 위해 전략적 협력을 강화한다.GDC는 데이터센터와 에지 환경을 위한 완전 관리형 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션으로, 규제 준수·데이터 현지 처리·시스템 생존성·초저지연 등의 요구사항을 충족한다.이와 함께 삼성SDS의 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)을 통해 구글의 제미나이 엔터프라이즈와 에이전틱 AI 솔루션을 기업 고객에게 통합 제공하는 방안도 모색할 계획이다.루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 "삼성SDS와의 파트너십 확장은 에이전틱 AI와 소버린 클라우드 역량을 활용해 글로벌 규제 산업을 혁신하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "제미나이 엔터프라이즈와 삼성SDS의 깊은 산업 전문성을 결합해, 단순한 기술 제공을 넘어 안전하고 확장 가능한 차세대 기업용 인텔리전스의 표준을 만들어 나가겠다"고 말했다.이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 "이번 구글 클라우드와의 협력을 통해 고보안과 규제 산업을 중심으로 AI·클라우드 환경을 구축하고, 기업의 AI 전환을 지원하겠다"며 "앞으로도 다양한 산업에서 AX 혁신을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.