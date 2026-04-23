LG전자, 빌트인 본고장 유럽서 ‘LG 빌트인 패키지’ 첫 선

세계 최대 디자인 전시회 '밀라노 디자인 위크' 참가

[사진 4] LG전자, 첫 빌트인 가전 패키지 발표…100년 역사 본고장 유럽 공략 본격화 0 백승태 LG전자 HS사업본부장(왼쪽)이 관람객에게 LG 빌트인 패키지를 설명하고 있다. /LG전자

LG전자는 20~26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 전시회 '밀라노 디자인 위크 2026'의 주방 가전·가구 박람회 '유로쿠치나'에 참가해 'LG 빌트인 패키지'를 처음 선보인다고 23일 밝혔다.유럽은 1920년대 독일 프랑크푸르트에서 빌트인 주방이 보급되기 시작한 이후 글로벌 빌트인 가전 시장의 본고장으로 자리매김해 왔다. 시장조사업체 유로모니터는 2025년 글로벌 빌트인 가전 시장 규모가 약 645억 달러(약 95조5000억원)에 이를 것으로 예상했으며, 유럽은 전체 시장의 약 40%를 차지하는 최대 시장이다.LG전자는 이러한 시장 특성과 고객 수요를 반영해 유럽 전용 빌트인 가전 패키지를 마련했다. 'LG 빌트인 패키지'는 오븐, 인덕션, 냉장고, 식기세척기를 하나로 묶은 종합 주방가전 솔루션이다. 고객은 주방 구조와 취향에 맞춰 통일감 있는 디자인을 구현할 수 있으며, 이사나 리모델링 시 전체 구매는 물론 단계적으로 교체할 수 있다.LG전자는 오래된 주택과 구시가지 비중이 높고 주거 공간이 상대적으로 협소한 유럽 시장의 특성을 고려해 20인치대 제품군 중심으로 패키지를 구성했다. 좁은 공간에서도 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 힌지와 방열 기술을 강화했으며, 일체감 있는 공간을 구현하기 위해 가전과 가구장 사이의 여백을 최소화하고 돌출부를 줄인 '심리스' 디자인을 적용했다고 설명했다.식기세척기에는 'AI 센스클린' 기능을 적용해 센서를 통해 애벌세척, 세척, 헹굼 등 3단계에 걸쳐 식기에 남아 있는 오염도를 분석하고, 이에 따라 물 온도와 헹굼 횟수, 세제량 등을 자동으로 조절한다. 냉장고는 'AI 프레시' 기능으로 AI가 고객의 사용 패턴을 학습해 사용 빈도가 높은 시간대에 맞춰 온도를 선제적으로 조절한다.유럽 에너지 효율 최고 등급인 'A'를 웃도는 성능도 갖췄다. 식기세척기와 냉장고는 A등급보다 각각 30%와 10% 더 에너지 효율이 뛰어난 A-30%, A-10%로 업계 최고 수준의 경쟁력을 확보했다는 설명이다.LG전자는 이번 'LG 빌트인 패키지'와 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'를 앞세운 '듀얼 트랙' 전략으로 유럽 프리미엄 시장 공략을 강화할 계획이다. 특히 북미 시장에서 경쟁력을 입증한 30인치 이상의 SKS 제품군을 유럽으로 확대해 고객 선택의 폭을 넓힌다.백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "유럽 주거 공간의 특성과 고객 라이프스타일을 반영한 빌트인 솔루션으로 프리미엄 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.