“유진, YTN 인수 과정 신속 감사를” 언론단체, 헐값 매각 의혹 규명 촉구

"언론자유 수호 문제" 경찰 수사 압박도

KakaoTalk_20260423_155927324 0 언론장악저지공동행동이 지난 22일 감사원 정문 앞에서 'YTN 지분 매각' 신속 감사·수사 촉구를 위한 기자회견을 개최했다. /전국언론노조 YTN 지부

김민석 국무총리가 지난해 11월 'YTN 공공지분 헐값 매각' 의혹에 대해 감사를 지시한 가운데 노동·시민·언론단체들이 감사원의 신속한 감사를 촉구하고 나섰다.90여 개 노동·시민·언론단체가 연대한 언론장악저지공동행동은 지난 22일 감사원 앞에서 기자회견을 열고 "YTN 지분매각을 둘러싼 의사 결정 과정과 최다액 출자자 변경 승인 심의·의결 과정을 철저히 감사해야 한다"고 밝혔다.이 단체는 유진그룹의 YTN 최대주주 변경 승인 취소 관련 현안을 들여다보고 있는 법원과 방송미디어통신위원회가 판단할 수 있도록 신속하고 엄정한 감사 결과를 조속히 제시해야 한다고 했다.김 총리는 지난해 11월 6일 정부 자산 매각 사례 가운데 'YTN 공공지분 매각'을 헐값 매각 사례로 들었다. YTN 공공지분 매각은 윤석열 정부 시절인 2023년 한국마사회(9.52%)와 한전KDN(21.43%)이 보유한 YTN 지분을 유진그룹에 매각한 사례다.언론장악저지공동행동은 "YTN 지분을 특정 자본에 몰아주고자 전임 방송통신위원장이 지분 매각 방식을 직접 설계해 정부 부처에 지시한 사실이 정부 공식 문서를 통해 확인됐다"며 "2인 체제 방송통신위원회가 위법한 졸속심사를 진행했고, 그 결과 유진그룹에 최다액 출자자 자격을 승인해준 과정이 드러났다"고 지적했다.감사원뿐만 아니라 'YTN 지분 매각' 고발 사건을 들여다보고 있는 경찰에도 신속한 수사를 촉구했다. 이 단체는 "YTN 문제는 단지 한 방송사에 국한된 사안이 아니다"라며 "대한민국 언론 자유를 지켜낼 수 있는지 여부가 걸린 중차대한 과제이며, YTN이 유진그룹에서 벗어나 국민의 품으로 돌아올 때까지 끝까지 싸울 것"이라고 했다.