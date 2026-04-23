“노조요구 악덕 사채업자 같다”… 삼성전자 주주 맞불 집회

23일 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 투쟁 결의대회가 열리는 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스에서 노조의 집회에 반대하는 대한민국 주주운동본부 관계자들이 결의문을 읽고 있다. /연합