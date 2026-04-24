용인 관광, 클릭 한번으로 완성한다…市, 전용 모바일 플랫폼 운영

실시간 대중교통·길 안내 연계로 넓은 면적과 접근성 한계 극복…여행 패러다임 전환

용 0 '용인관광플랫폼' 사진/용인시

용인특례시가 지역의 풍부한 자산과 최신 경향에 부합하는 지역 콘텐츠를 디지털 기술로 엮어낸 '용인관광플랫폼'을 운영한다.24일 용인시에 따르면 용인관광플랫폼은 별도의 앱 설치 없이 웹 주소만 입력하면 바로 실행되는 반응형 서비스다. 600여 곳의 명소 정보를 기반으로 여행자의 모든 순간을 지능적으로 지원한다.용인시는 특정 관광지에만 쏠렸던 관광객의 발길을 용인 전역으로 확대하고, 넓은 면적 탓에 주요 관광지를 둘러보는 데 불편을 겪어 온 방문객을 위한 통합 플랫폼을 마련했다고 소개했다.우선 눈에 띄는 정보는 실시간 버스 정보 등 대중교통과 주차장 현황 등이다. 여기에 용인을 찾는 관광객의 즐거움을 극대화하기 위해 마련한 다양한 콘텐츠도 눈길을 끈다.관광객들은 용인관광플랫폼을 통해 배우 양미경의 목소리로 구현한 고품격 명소 설명을 들을 수 있다. 처인성, 석성산 등 용인 명소 12곳에 도착하면 배우 양미경 씨의 생생한 목소리가 담긴 오디오 가이드가 시작된다. 전문 가이드를 곁에 둔 것처럼 깊이 있는 여행을 즐길 수 있다.또한 검색과 동시에 끝내는 예약·결제로 정보 탐색과 구매의 단절을 없앤 점도 돋보인다. '용인 투어패스'를 플랫폼 내에서 즉시 예약하고 결제할 수 있도록 구축했으며, 최적화된 길 안내 서비스가 더해져 초행길도 고민 없이 이동할 수 있도록 했다.인증샷을 올리고 관리자의 승인을 기다리던 번거로운 수동 인증 방식도 사라져 GPS 실시간 미션 인증도 가능하다. GPS 기술을 활용해 장소 도착 즉시 미션 성공을 실시간으로 인식하며, 현장에서 바로 보상 쿠폰을 받아 사용할 수 있는 강력한 재미를 선사한다.인공지능(AI)이 실시간으로 번역하는 '찐' 리뷰로 언어 장벽도 사라졌다. 최첨단 AI가 관광지(POI)에 남겨진 생생한 한국어 후기를 영어, 중국어, 일본어로 실시간 자동 번역해 준다. 외국인 관광객도 지역의 진짜 반응을 확인하며 고품격 여행을 즐길 수 있다.용인시는 이번 플랫폼을 기점으로 포은아트홀 등 예술 거점과 연계한 체류형 관광 생태계를 더욱 공고히 할 방침이다. 특히 향후 민간 체험·숙박 예약 플랫폼(OTA)과 긴밀히 연계해 상품을 다변화함으로써, 공공의 신뢰성과 민간의 트렌디함이 합쳐진 독보적인 관광 커머스 허브를 구축할 계획이다.용인시 관계자는 "이 플랫폼은 110만 용인시의 모든 매력을 클릭 한 번으로 연결하는 강력한 마케팅 엔진"이라며 "용인관광이 선보이는 압도적인 편리함을 직접 경험해 보길 바란다"고 말했다.