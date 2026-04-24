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영주 황준량 종가 소장 고문서, 경북 유형문화유산 지정

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영주 장성훈 기자

승인 : 2026. 04. 24. 14:57

조선시대 풍기지역 대표 학자 황준량 관련 사료 8점 가치 인정
영주시
경상북도 유형문화유산으로 새로 지정된 황준량 종가 소장 고문서 중 일부인 백패(왼쪽)와 홍패. /영주시
조선시대 풍기 지역을 대표하는 학자 황준량의 학문과 관직 활동은 물론 당시 지역사회의 모습을 보여주는 중요한 사료로 평가받는 고문서가 경상북도 유형문화유산으로 지정됐다.

24일 영주시에 따르면 이번에 지정된 유형문화유산은 '영주 황준량 종가 소장 고문서(榮州 黃俊良 宗家 所藏 古文書)'다.

황준량은 퇴계 이황의 대표적인 문인으로, 뛰어난 행정 능력을 바탕으로 조선시대 목민관의 모범으로 평가받는 인물이다.

고문서는 교지류 2점(백패·홍패), 황준량 친필 유묵 '금계유묵' 1점, 이황 친필 제문 1점, 추증 교지 3점, 서원 정착과 관련된 '녹봉정사 사적' 1점 등 총 8점으로 구성돼 있다. 이 가운데 일부는 조선 전기에 제작된 자료로, 제작 시기와 보존 상태 측면에서 학술적 가치와 희소성이 높은 것으로 평가돼 문화유산으로 지정됐다.

특히 홍패는 1540년(중종 35) 황준량이 문과 을과 제2인으로 급제한 사실을 기록한 문서이며, 이황의 친필 제문은 제자의 죽음을 애도하며 직접 작성한 글로 역사적 의미를 더한다. 영주시는 이번에 지정된 황준량 종가 소장 고문서를 포함해 총 153건의 지정 유산을 보유하게 됐다.

엄태현 시장 권한대행은 "이번 황준량 종가 소장 고문서 지정을 통해 선비도시 영주시의 문화적 위상이 다시 한 번 확인됐다"며 "앞으로도 소중한 문화유산의 보존 및 활용 방안을 마련해 나가겠다"고 말했다.
장성훈 기자

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