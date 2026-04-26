LG전자, 차량 사고 시 위급 상황 알리는 ‘긴급호출시스템’

관련 시스템 탑재 의무화 내년 사우디 등으로 확대

[사진] LG전자, 하이브리드 긴급호출시스템 0 LG전자 하이브리드 긴급호출시스템./LG전자

LG전자가 차량 사고 시 구조 센터에 신속하게 위급 상황을 알리는 '하이브리드 긴급호출시스템'을 선보인다고 26일 밝혔다.LG전자는 23일(현지시간) 스웨덴 예테보리에서 열린 글로벌 차량 통신 연합체인 5GAA 제37차 총회에 참가해 하이브리드 긴급호출시스템을 시연했다. 2027년 출시하는 유럽 자동차에 의무적으로 탑재해야 하는 차세대 긴급호출시스템 규제에 선제적으로 대응하기 위한 것이다.긴급호출시스템은 차량 사고 발생 시 가장 가까운 긴급 구조 센터로 사고 위치, 사고 발생 시간, 차량 정보 등을 전송하는 차량 내 비상통신 시스템이다.유럽에서는 2018년 출시된 차량부터 긴급호출시스템 탑재가 의무화됐다. 내년부터는 실시간 현장 영상 등 대용량 정보까지 더 빠르게 전송이 가능한 4G·5G 기반의 'NG 이 콜' 탑재가 의무화된다. 이 규제는 2027년 사우디아라비아와 중국, 2029년 아랍에미리트 등으로 확대될 예정이다.LG전자의 하이브리드 긴급호출시스템은 차량 통신장비에 탑재돼 2G부터 5G 통신망까지 지원한다. 대용량 정보도 빠르게 송수신할 수 있는 4G·5G 통신망과 커버지역이 넓은 2G·3G 통신망의 장점을 폭 넓게 활용할 수 있다. LG전자는 안정성 검증을 마치고 올해부터 글로벌 주요 완성차에 하이브리드 긴급호출시스템을 공급해오고 있다.지난해에는 프랑스 파리에서 개최된 5GAA 총회에서 지상파 통신망 연결이 원활하지 않은 지역에서도 인공위성을 활용한 비지상 통신망을 이용해 차량 내에서 음성 메시지 전송 이상의 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 솔루션도 글로벌 최초로 공개한 바 있다.LG전자는 VS사업본부 산하 VS인증랩을 통해 국제 기준에 기반한 시험·평가 체계를 운영하며 전장 부품 품질을 엄격하게 관리하고 있다. VS인증랩은 2024년 한국인정기구로부터 공인시험기관 자격을 획득한 데 이어, 유럽과 북미의 주요 통신 인증인 GCF와 PTCRB 자격까지 확보했다. 이를 통해 LG전자는 글로벌 인증 기준에 맞춰 전장용 통신 부품의 시험·검증을 자체적으로 수행할 수 있는 역량을 갖추게 됐다.이상용 LG전자 VS연구소장 부사장은 "세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 글로벌 1위를 지키고 있는 텔레매틱스 분야에서 앞으로도 빠르게 변화하는 차량용 통신 시장의 리더십을 더욱 확고히 할 것"이라고 말했다.