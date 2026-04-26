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하남교산에 통합공공임대 1100세대 공급…경기도, GH 사업계획 승인

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 04. 26. 16:40

복합 주거공간 조성…고령자 특화주택. 복지허브 기능 강화
하남교산도시_간담회
김동연 경기도지사(가운데)가 지난해 12월 17일 하남시 유니온타워에서 열린 '2030 AI산업 국가대표 도시, 하남교산 도 추천기업 선정 발표 및 핵심관계자 간담회'에 참석, 인사말을 하고있다. /경기도
경기도가 하남교산 공공주택지구에 일자리와 복지가 결합된 새로운 형태의 통합공공임대주택 1100세대를 공급한다.

경기도는 경기주택도시공사(GH)가 최근 제출한 '하남교산 A-3블록 공공주택사업' 사업계획을 승인했다고 26일 밝혔다.

이 사업은 하남시 천현동 일원 3만 5722㎡ 부지에 아파트 7개 동(지하 2층~지상 29층)과 부대복리시설을 건설하는 것으로, 전용면적 31㎡부터 59㎡까지 다양한 주택 타입이 포함된다.

도는 기존 공공임대주택이 입주민들이 지역사회와 단절되거나 고령층의 경제 활동 및 복지 혜택에서 소외되는 문제를 지적하며, 주거와 서비스의 물리적 분리가 원인이라고 밝혔다. 이를 해결하기 위해 하남교산 A-3블록에는 주거와 복지가 결합된 '거점사회복지시설'이 도입된다. 이 시설은 단지 내 입주민뿐만 아니라 인근 지역 주민까지 이용할 수 있는 복지 허브로, 지역 공동체 활성화의 기반시설로 기능하게 된다.

이번 사업은 국토교통부가 주관하는 '2025년 하반기 고령자복지주택 특화공모사업' 대상지로 선정됐다. 이에 따라 전체 1100세대 중 100세대는 거동이 불편한 어르신들을 위해 무장애 설계가 적용된 고령자 특화 주택으로 공급된다.

단지 내에는 일자리 상담실, 공동작업장, 버블세탁소, 카페라운지 등 어르신과 취약계층을 위한 문화·여가 복합 공간도 마련될 예정이다.

김태수 도 주택정책과장은 "하남교산 A-3블록이 도민의 주거 안정을 위한 핵심 사업 중 하나"라며 "입주민들이 체감할 수 있는 고품격 공공임대주택을 제공하겠다"고 밝혔다.
엄명수 기자

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