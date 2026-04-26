“삼성 파업, 공급망 붕괴가 더 큰 리스크”

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26일 업계에 따르면 최근 열린 안민정책포럼 세미나에서 송헌재 서울시립대 경제학부 교수는 삼성전자 노조의 파업으로 회사의 손실뿐만 아니라, 반도체 산업 전반에 미칠 영향이 더욱 크다고 짚었다.
안민정책포럼은 유일호 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 이사장을 맡고 있는 민간 정책연구 포럼이다. 이 자리에서 송 교수는 파업이 현실화할 경우 삼성전자 공장 가동에 따른 손실이 하루에 1조원 수준이 될 것으로 예상했다. 장기화할 경우 반도체 부문에서만 영업이익 약 10조원이 감소할 수 있다는 분석이다. 여기에 더해 고객 불안과 거래선 이탈, 공급망 재편 압박은 더 큰 리스크로 작용할 수 있다는 지적이다. 송 교수는 "글로벌 빅테크 고객사들은 리스크 분산을 위해 대체 공급선 검토에 나설 것"이라며 "검증에 시간과 비용이 필요한 반도체 산업 특성상 이탈 고객이 다시 돌아오기는 어렵다"고 지적했다.
공급 안정성이 중요한 만큼, 파업으로 인한 생산 차질이 글로벌 선도 지위 상실로 이어질 수 있다는 우려도 내놨다.
아울러 삼성전자의 파업으로 국가 브랜드 및 코리아 디스카운트 심화까지도 번질 수 있다는 시각이다. 송 교수는 "삼성전자는 대한민국 경제의 상징과도 같은데, 글로벌 투자자들에게 한국 대표기업의 노사 리스크가 부각되면 한국 자본 시장 전체에 대한 불신으로 번질 수 있다"고 경고했다.