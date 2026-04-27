“선비, 세대를 잇다 미래를 열다”…2026영주 한국선비문화축제 개최

5월 2~5일 순흥면 소수서원 일원… 어린이 선비축제 동시 운영

영주시 0 지난해 개최한 한국선비문화축제'에서 어린이들이 장원급제 프로그램에 참여하고 있다/영주시

경북 영주시 대표 축제인 2026 영주 한국선비문화축제가 다음달 2일부터 5일까지 나흘간 순흥면 소수서원과 선비촌, 선비세상 등 일원에서 개최된다.27일 영주시에 따르면 올해 축제는 기존 문정둔치와 순흥면으로 분산 운영되던 공간을 순흥면 일원으로 통합해 개최하는 것이 가장 큰 변화다. 유네스코 세계유산인 소수서원을 비롯해 선비촌, 선비세상, 선비문화수련원 등 지역의 역사·문화 자원을 활용해 선비문화 콘텐츠를 강화하고 축제의 정체성과 몰입도를 한층 높인다.이번 축제는 선비정신을 현대적으로 재해석해 전 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램으로 구성됐다. 특히 어린이날을 포함한 연휴 기간에 맞춰 '어린이 선비축제'를 동시 운영해 가족 단위 방문객들의 기대를 모으고 있다.축제는 첫날 선비세상 주무대에서 고유제를 시작으로 향교 어르신들의 문화공연이 이어지고 컨벤션홀에서는 '선비와 한복생활 학술포럼'이 열린다. 오후 4시에는 개막식과 함께 '제8회 선비대상 시상식'이 진행되며 김덕수와 앙상블 시나위의 축하공연이 펼쳐져 축제 분위기를 더욱 고조시킬 예정이다.소수서원에서는 음악회와 야간 개장, 선비유등 전시가 어우러져 특별한 야경을 선사하며 '국악으로 만나는 선비풍류' 공연을 통해 고즈넉한 서원의 밤 정취를 즐길 수 있다. 선비촌에서는 마당놀이 '덴동어미 화전가'를 비롯한 다양한 문화예술 공연이 펼쳐지고 선비장터에서는 지역 농특산물 판매가 이루어져 축제의 풍성함을 더한다.둘째 날인 3일에는 '큰별쌤 최태성과 함께하는 선비 아카데미'가 열려 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 선비의 고장 영주의 역사와 의미를 쉽고 흥미롭게 풀어낼 예정이다.또한 2일과 3일에는 영주 도심 문화의 거리에서 먹거리존과 이벤트를 운영해 축제 분위기를 도심으로 확산하고 4일과 5일에는 선비문화수련원에서 '국제 장승·토템폴 문화제'와 '장승체험 한마당'을 통해 다양한 볼거리와 체험 프로그램을 제공한다.축제 기간 동안 선비세상과 선비문화수련원에서는 '어린이 선비축제'가 운영된다. 어린이 장원급제 체험과 서당 교육, 퍼레이드 등 전통문화 프로그램과 함께 한지뜨기, 천연염색, 다도체험 등 다양한 체험과 순회형 놀이 프로그램이 진행돼 가족 단위 방문객의 큰 호응이 기대된다.이와 함께 청소년 국악인재 경연대회가 개최돼 전국의 청소년들이 기악, 성악, 연희, 무용 분야에서 실력을 겨루며, 대구한의대와 함께하는 '선비한의원과 한약방' 체험, 금성대군 신단에서는 역사 해설 프로그램과 소원빌기, 포토존 등 다양한 참여형 콘텐츠도 운영된다.어린이날인 마지막 날에는 '선비소풍' 프로그램을 통해 어린이 한복 패션쇼와 체험활동이 진행되며, 한음악당에서는 다례와 궁중악, 무용이 어우러진 '선비다악' 공연이 펼쳐진다. 이어 폐막식과 국악인 박애리의 공연으로 4일간의 축제가 마무리된다.한편, 축제 기간에는 소수박물관과 인삼박물관 특별기획전을 비롯해 전국 백일장, 사진촬영대회, 그림그리기 대회, 소백야생화 전시회 등 다양한 연계행사가 함께 열려 축제의 볼거리를 더욱 풍성하게 할 예정이다.시는 원활한 축제 운영을 위해 교통 및 안전 대책을 마련하고 주차장 정비와 셔틀버스 운영을 통해 방문객 편의를 높일 계획이다. 또한 종합안내소 운영을 통해 관광지와 숙박, 음식점 등 정보를 제공해 체류형 관광으로 이어질 수 있도록 지원할 방침이다.엄태현 시장 권한대행은 "이번 축제는 선비문화를 현대적인 감각으로 풀어내 젊은 세대와 어린이들에게는 색다른 경험을, 기성세대에게는 자부심을 주는 화합의 장이 될 것"이라며 "5월 가정의 달을 맞아 영주에서 선비의 멋과 흥을 만끽하시길 바란다"고 전했다.