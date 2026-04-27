파두, 1분기 흑자 전환…신규 수주 확대 지속

사진2. 파두 건물 사진 0 파두 건물 사진./파두

데이터센터 반도체 전문기업 파두가 올해 1분기 매출 595억원, 영업이익 77억원을 기록했다고 밝혔다. AI(인공지능) 관련 데이터센터 수요가 성장하면서 글로벌 수주가 확대돼 매출이 급증했다는 설명이다.27일 파두는 1분기 잠정실적을 공시하고, 매출 595억원을 기록해 전년 대비 210% 급증했다고 밝혔다. 영업이익은 77억원, 당기순이익은 121억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다.인공지능(AI) 데이터센터 수요 성장에 따라 기업용 솔리드스테이트드라이브 (eSSD) 수요가 폭증하면서 성장이 가속화됐다는 설명이다. 지난 2023년 반도체 불황 이후 파두는 PCIe Gen5 등 차세대 제품을 통해 기술력을 증명해 왔다. 글로벌 하이퍼스케일러 생태계에 본격 편입하면서 시장점유율을 꾸준히 높이며 2024년 435억원, 2025년 924억원 등 해마다 매출이 2배 규모로 증가해 왔다.특히 주력사업인 컨트롤러가 AI 서비스를 전세계에 제공하고 있는 글로벌 하이퍼스케일러 기업들을 대상으로 본격 양산되면서 수주가 빠르게 증가하고 있다. 이달까지 공시 기준 신규수주로만 1663억원을 기록해 지난해 총 매출 924억원을 이미 추월했고, 하반기에는 더 큰 수주 및 이익 확대가 전망되고 있다.컨트롤러는 매출 비중도 늘리고 있다. 파두는 작년부터 컨트롤러 사업 비중을 높여왔으며 올해 1분기 매출 중 컨트롤러 매출이 약 80%를 차지, 수익구조가 대폭 개선되면서 흑자 전환을 견인했다.파두는 올해를 매출과 이익이 함께 '퀀텀점프'하는 원년으로 삼아 성장에 박차를 가할 계획이다. 전력관리반도체(PMIC)와 같은 신성장 동력을 적극 육성해 수익구조를 넓히는 한편 미국뿐만 아니라 아시아시장도 폭넓게 공략해 고객 다변화에도 나선다는 전략이다.연구개발(R&D) 역량도 끌어올리고 있다. 지난 3월 서울대학교 컴퓨터공학과에서 컴퓨터 아키텍처 및 시스템 소프트웨어를 연구해 온 국내 최고 권위의 전문가 김진수 교수를 최고연구책임자(CRO, Chief Research Officer)로 영입해 차세대 스토리지 시스템 개발을 추진하고 있다. 단순 SSD 컨트롤러 공급을 넘어 AI 워크로드에 최적화된 스토리지 아키텍처 전체를 설계·제공하는 종합 스토리지 솔루션 기업으로의 도약이 목표다.남이현 파두 대표는 "이번 흑자전환은 파두가 오랫동안 최선을 다한 기술력과 진심이 고객들에게 인정받은 결과"라며 "이제 글로벌 하이퍼스케일러 생태계에서 완전히 자리를 잡은 만큼 매출과 수익이 본격적으로 성장해나갈 것"이라고 말했다. 이어 "그동안 파두를 믿고 지켜봐주신 주주와 고객분들에게 진심으로 감사드린다"며 "한국의 진정한 대표 팹리스로서 모범적인 성공사례를 보여드릴 것"이라고 밝혔다.