LG전자, ‘금성사 도전·혁신 정신’ 이을 사내벤처 4곳 분사

[사진2]LG전자 AI_로봇_첨단 소재 기반 사내벤처, 스타트업으로 독립한다 0 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 열린 '스튜디오341 데모데이'에서 사내벤처 '프리키친랩' 유진호 대표가 발표하는 모습./LG전자

LG전자 사내벤처 프로그램 '스튜디오341'을 통해 최종 선발된 4개 사내벤처가 독립한다. AI·로봇·첨단 소재 분야 역량을 갖춘 B2B 스타트업으로, LG전자는 각각 최대 4억원의 초기 투자를 지원한다.27일 LG전자에 따르면 최근 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 스튜디오341 데모데이를 열고 최종 스핀오프(분사) 자격을 갖춘 사내벤처 4개 팀을 선발했다. 하드웨어 설계 데이터 오류 탐지 AI 솔루션 '세카', 코드 품질 개선을 위한 기업용 AI 코딩 에이전트 '머신플로우', 주방 자동화 로봇 및 운영관리 B2B 솔루션 '프리키친랩', 팹리스 기반 첨단 난연 소재 설계 솔루션 '아토머'다.이들은 지난해 7월 약 12대 1의 경쟁률을 뚫고 본선에 올라와 전문가의 육성을 거쳐 최종 심사를 통과하게 됐다. 최종 심사에는 LG전자 및 스타트업 육성 전문 기업, 벤처투자사 관계자가 참여했다. 아이템의 사업적 가치뿐 아니라 팀의 구성과 역량 등 경쟁력을 다각도로 평가했다.각 팀은 심사 결과에 따라 최대 4억원의 초기 투자를 받는다. 오는 7월 중에는 스핀오프 절차를 마무리할 예정이다. LG전자는 분사 이후에도 스타트업이 시장에 안착하기까지 일정 기간 필요한 지원을 이어간다. 특히 AI 자동화 솔루션, 로봇, 첨단 소재 영역에서 상호 시너지도 모색한다.스튜디오341은 금성사 창업 당시의 도전·혁신 정신을 계승할 사내벤처를 발굴하기 위해 2023년 시작된 프로그램이다. 금성사의 첫 주소지인 부산시 부산진구 연지동 341번지에서 착안한 이름이다. 스타트업 육성 전문 기업 블루포인트파트너스와 선발부터 육성, 스핀오프까지 밀착 협업한다.2024년 첫 분사한 스타트업들은 중소벤처기업부 기술창업 지원 프로그램 팁스와 초격차 스타트업(DIPS)에 선정되는 등 AI·로봇·소재·플랫폼 등 다양한 영역에서 빠르게 성장하며 사업성과 기술력을 인정받고 있다. 지난해부터는 프로그램을 확장해 새로운 고객경험을 창출할 솔루션을 보유한 외부 스타트업과의 오픈 이노베이션도 진행하고 있다.강성진 LG전자 파트너십담당은 "피지컬 AI 시대가 도래하면서 다양한 기술?솔루션별로 강점을 보유한 기업 간 파트너십 생태계가 더욱 중요해지고 있다"며 "스튜디오341을 통해 분사하는 사내벤처가 모두 LG전자의 든든한 파트너로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.