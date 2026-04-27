신한은행, 베트남 금융영토 넓힌다…중앙은행·현지 기관과 파트너십 강화

비엣콤·아그리뱅크·FPT와 MOU 체결

기업금융·디지털·ESG 협력 기반 강화

[보도자료 이미지1]신한은행, 베트남 경제사절단서 K-금융 협력 기반 확대 0 정상혁 신한은행장(왼쪽)이 23일 베트남 하노이 소재 베트남 중앙은행에서 응웬 응옥 깐 베트남 중앙은행 부총재와 면담을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다./신한은행

신한은행이 베트남 경제사절단에 참여해 현지 금융당국과 협력 논의를 진행하고, 주요 기관들과 업무협약을 체결했다. 베트남 시장 내 금융 협력 기반 강화를 통해 국내 기업의 현지 진출 지원을 확대하기 위한 행보다.신한은행은 지난 22일부터 24일까지 정부 주관 베트남 경제사절단 일정에 참여해 베트남 중앙은행과 면담을 진행하고, 현지 금융·산업 기관과 협력 체계를 구축했다고 27일 밝혔다.정상혁 신한은행장은 23일 응웬 응옥 깐(Nguyen Ngoc Canh) 베트남 중앙은행 부총재와 면담을 갖고, 한국 기업의 베트남 진출 확대를 위한 금융 지원과 디지털·ESG 분야 협력 방안을 논의했다. 1993년 국내 금융사 최초로 베트남에 진출한 이후, 32년간 축적해 온 네트워크를 기반으로 협력 범위를 확대했다는 설명이다.현지 주요 금융기관과의 협력도 병행됐다. 신한은행은 비엣콤은행(Vietcombank)과 업무협약을 체결하고 기업금융·리테일·환거래 등 금융 분야 전반에서 협력을 추진하기로 했다. 이를 통해 양국 기업의 상호 진출과 사업 확장을 지원한다는 계획이다.정보통신기술 기업 FPT그룹과는 AI·빅데이터 기반 디지털 금융 생태계 구축과 스타트업 협력 확대를 위한 파트너십을 맺었다. 신한은행은 '신한퓨처스랩'과 연계해 양국 스타트업의 성장 지원에도 나설 방침이다.베트남 4대 국영은행 중 하나인 아그리뱅크(Agribank)와도 크로스보더 금융·디지털 전환·ESG 분야 협력을 중심으로 업무협약을 체결했다. 베트남 내 네트워크를 활용해 국내 거주 베트남 고객과 유학생 등을 대상으로 한 서비스 확대도 추진한다.정 행장은 "베트남은 신한은행의 글로벌 성장 로드맵을 상징하는 중요한 시장"이라며 "정부의 경제 외교 기조에 발맞춰 한국 기업의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 '생산적 금융'의 모범 사례를 만들고, 현지 사회와 함께 번영하는 진정한 의미의 '금융 동행'을 이어가겠다"고 밝혔다.