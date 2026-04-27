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[포토] 우원식 국회의장, 개헌 관련 기자회견

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 27. 11:18

우원식 국회의장이 27일 국회에서 개헌 관련 기자회견을 하고 있다.
송의주 기자

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