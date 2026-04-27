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에쓰오일, 임직원 자녀 초대…온산공장·샤힌 프로젝트 현장 방문

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김영진 기자

승인 : 2026. 04. 27. 11:23

23~24일간 가족 초청 행사 진행…40여명 참석
[사진1] S-OIL, 임직원 가족 초청 행사 개최
에쓰오일 가족 초청 행사 참가자들이 4월 23일 온산공장을 방문하여 기념사진을 찍고 있다./에쓰오일
에쓰오일(S-OIL)은 임직원 자녀를 초청하는 '가족 초청 행사'를 진행했다고 27일 밝혔다.

에쓰오일에 따르면 이번 행사는 지난 23일, 24일 1박 2일간 진행돼 임직원 및 가족 약 40명이 참석했다. 가족친화 경영과 조직문화 개선의 일환으로, 임직원 가족에게 회사를 직접 소개하고 근무 환경을 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련된 행사다.

이번 행사에서는 울산 온산공장을 견학하고 미래 성장동력인 샤힌 프로젝트 건설 현장을 방문했다. 이어 본사 사옥과 마곡 산업단지 내 TS&D 센터를 둘러보며 가족들이 실제 근무 환경을 직접 체험하는 시간을 가졌다.

또한 임직원 자녀들을 위한 교육 및 체험 프로그램으로 종로구 소재 헌법재판소와 경복궁 견학, '가족 몰입독서' 워크숍, 한강 유람선 체험 등 다양한 일정을 진행했다.

앞서 에쓰오일은 지난해 4월과 9월 두 차례 가족 초청 행사를 진행해 큰 호응을 얻은 바 있다.

에쓰오일 관계자는 "임직원 가족이 함께 회사를 방문해 가족 간 유대감을 높이는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 임직원들이 회사에 대한 소속감을 느끼고 건강한 조직문화를 형성할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

[사진2] S-OIL, 임직원 가족 초청 행사 개최
에쓰오일 가족 초청 행사 참가자들이 4월 24일 경복궁에서 기념 사진을 찍고 있다./에쓰오일
김영진 기자

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