[포토] 국회 찾은 문재인 전 대통령

문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 4.27 판문점선언 8주년 기념식 참석차 27일 국회를 방문해 ‘민주주의 최후의 보루 대한민국 국회’ 문구가 새겨진 상징석 앞에서 우원식 국회의장과 정동영 통일부 장관, 김민기 국회사무총장, 더불어민주당 의원들과 기념촬영을 하고 있다.