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[포토] ‘한중의원연맹 정책세미나’ 손잡은 김태년·최태원

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 28. 08:47

김태년 한중의원연맹 회장(왼쪽)과 최태원 대한상공회의소 회장이 28일 국회 의원회관에서 열린 한중의원연맹 제1회 정책세미나에서 인사를 나누고 있다.
송의주 기자

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