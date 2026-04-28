광주 유망 중소기업 키운다…R&D 기업 대상 ‘프리 명품강소’ 모집

올해 신규·연장 12개사 선정…5월28일까지 신청 받아

맞춤형 기술·사업화 지원 통해 육성…금융·세제 혜택

광주시 0 광주시는 지역 유망기업을 발굴 지원하기 위해 프리-명품강소기업 육성사업에 참여할 중소기업을 모집한다. 사진은 지난 명품강소기업 지정 수여식 모습./광주광역시

광주광역시가 성장 잠재력을 갖춘 지역 중소기업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 육성하기 위한 지원에 나선다.광주시는 '제10기 프리(Pre)-명품강소기업 육성사업'에 참여할 중소기업을 5월 28일까지 모집한다고 28일 밝혔다.이 사업은 기술력과 성장성을 갖춘 지역 유망 기업을 선제적으로 발굴해 2년간 집중 지원하는 광주시 대표 기업 육성 정책이다. 선정 기업은 향후 '명품강소기업'과 중소벤처기업부의 '글로벌강소기업' 등으로 도약할 수 있는 성장 사다리 역할을 하게 된다.모집 대상은 공고일 현재 본사와 사업장이 광주지역에 위치한 업력 3년 이상 제조업과 지식서비스산업 가운데 매출액 10억원 이상 50억원 미만(지식서비스산업은 5억원 이상 10억원 미만)이면서, 최근 3년간 매출액 대비 연구개발(R&D) 투자비율이 3% 이상인 기업이다.광주시는 올해부터 성장 가능성이 있는 기업을 선제적으로 발굴하고자 프리(Pre)-명품강소기업 총량을 기존 20개사에서 25개사로 늘렸다.광주시는 기존 프리(Pre)-명품강소기업 중 7개사가 지정 만료를 앞둔 점을 고려해 이번 모집에서 신규 지정 및 지정 연장 기업 총 12개사를 선정할 예정이다.신청을 희망하는 기업은 광주테크노파크 기업육성팀으로 우편 또는 방문 접수하면 된다. 자세한 사항은 광주시 누리집의 고시·공고와 광주테크노파크 누리집에 게재된 공고문에서 확인할 수 있다.선정 절차는 1차 서류 심사와 2차 발표·현장 평가를 거친 후 7월 중 선정위원회에서 최종 확정한다. 선정 기업에는 프리(Pre)-명품강소기업 지정서와 현판이 주어진다.선정 기업은 제품 기획부터 시제품 제작, 마케팅, 고급화까지 다양한 맞춤형 기술과 사업화 지원과 함께 광주시 경영안정자금 한도 확대(3억원→5억원) 등 금융 지원과 세제·행정 지원을 받을 수 있다. 지정 기간은 2년이며, 1회에 한해 연장할 수 있다.광주시는 이를 통해 지역 유망기업이 성장 사다리의 다음 단계인 명품강소기업으로 성장하고 중소벤처기업부에서 선정·지원하는 지역혁신선도기업, 글로벌강소기업 등으로 도약할 수 있도록 도울 방침이다.광주시 관계자는 "잠재력을 품은 지역 유망 기업이 국내외 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "많은 기업들이 적극 참여해 성장의 기회를 잡을 수 있기를 바란다"고 말했다.