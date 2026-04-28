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삼성전자, 레드닷 디자인 어워드서 출품 16개 디자인 모두 본상

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안소연 기자

승인 : 2026. 04. 28. 11:00

올레드 TV 'S95H', 비스포크 AI 세탁가전 시리즈 '최고상'
'레드닷 디자인 어워드 2026'에서 최고상을 수상한 OLED TV 'S95H'
'레드닷 디자인 어워드 2026'에서 최고상을 수상한 OLED TV 'S95H'. /삼성전자
'레드닷 디자인 어워드 2026'에서 최고상을 수상한 '비스포크 AI 세탁가전 시리즈'
'레드닷 디자인 어워드 2026'에서 최고상을 수상한 비스포크 AI 세탁가전 시리즈./삼성전자
삼성전자가 세계적인 권위의 디자인상 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 최고상인 '베스트 오브 더 베스트' 2개를 포함해 총 16개의 본상을 수상했다고 28일 밝혔다.

삼성전자 DX부문 최고 디자인 책임자 마우로 포르치니 사장은 "삼성전자는 사람의 정체성과 감정 그리고 다양성을 반영하는 디자인을 추구한다"며 "앞으로도 기능 구현을 넘어 의미 있는 연결과 목적을 가진 디자인으로 사람의 삶을 더욱 풍요롭게 하겠다"고 말했다.

삼성전자는 올레드 TV 'S95H', 비스포크 AI 세탁가전 시리즈로 제품 디자인 부문에서 최고상을 수상했다. 올레드 TV 'S95H'는 전면에 메탈 소재의 은색 프레임을 적용해 초슬림 올레드 화면이 본체 위에 떠 있는 듯한 디자인으로 수상했다. 비스포크 AI 세탁가전 시리즈는 각 제품이 가진 제품 고유의 특성을 살리면서도 통일감 있는 디자인을 적용했다.

'갤럭시 Z 폴드 7' '갤럭시 XR' '5G 스트리트 라디오 솔루션', 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지' 등 혁신적인 경험을 제공하는 다양한 제품들도 본상에 선정됐다.
안소연 기자

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