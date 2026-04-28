“노동절 아이돌봄 걱정 마세요”…이천시, 내달 1일 ‘아이다봄’ 정상운영

노동절도 걱정끝! 이천시 24시간 아이돌봄센터 아이다봄 공휴일애도 24시간 빈틈없는 돌봄 제공 0 이천시 24시간 아이돌봄센터'아이다봄', 공휴일에도 24시간 빈틈없는 돌봄 제공하고 있다./이천시

경기 이천시가 5월 1일 노동절을 맞아 어린이집 휴원으로 인한 학부모들의 돌봄 고민을 해소하기 위해 공공 돌봄 서비스를 정상 가동한다.이천시는 24시간 아이돌봄센터 '아이다봄'을 다음달 1일에도 정상 운영한다고 28일 밝혔다.이천시에 따르면 올해부터 노동절이 법적 공휴일로 지정되면서, 어린이집은 '관공서의 공휴일에 관한 규정'에 따라 원칙적으로 운영하지 않는다.다만, 돌봄이 꼭 필요한 가정을 위해 이천시 관내 일부 어린이집에서는 자율적으로 보육서비스를 제공할 수 있으며, 등원 아동에 대해서는 휴일 보육료가 지원된다.특히 올해는 제도 변경 초기임을 고려해 보육반 운영 제한 없이 지원이 가능하도록 했다. 이천시는 별도의 휴일어린이집을 운영하고 있지는 않지만, 이러한 제도적 보완과 함께 공공 돌봄서비스를 통해 돌봄 공백 최소화에 나서고 있다.이천시 24시간 아이돌봄센터 '아이다봄'의 경우 노동절을 포함한 공휴일에도 365일 24시간 정상 운영되며, 시간에 구애받지 않고 아이를 맡길 수 있는 돌봄 공간으로 자리 잡고 있다.올해는 아이다봄 부발점까지 확대 운영됨에 따라, 지역 내 돌봄 수요를 더욱 효과적으로 흡수하고 학부모들의 보육 접근성을 크게 향상할 것으로 기대된다.이천시 관계자는 "노동절 휴원으로 발생할 수 있는 돌봄 공백을 아이다봄을 통해 빈틈없이 메우겠다"며 "앞으로도 맞벌이 가정 등이 안심하고 생업에 종사할 수 있도록 공공 돌봄 서비스를 지속적으로 확충하고 보육 만족도를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.