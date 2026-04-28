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[포토] 선서하는 정성호·구자현·김성태

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 28. 12:03

정성호 법무부 장관(왼쪽)과 구자현 검찰총장 직무대행(오른쪽), 김성태 전 쌍방울 회장(가운데) 등 증인들이 28일 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 선서를 하고 있다.
송의주 기자

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