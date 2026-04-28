[포토] 국민의힘·구글, SNS 관련 긴급좌담회

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽에서 세번째)와 윌슨 화이트 구글 아시아태평양 공공정책 총괄 부사장(두번째)을 비롯한 참석자들이 28일 국회에서 열린 아동청소년 SNS중독, 플랫폼의 보호책임 강화를 위한 긴급좌담회에서 기념촬영을 하고 있다.