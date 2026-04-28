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사회

[포토]무더위·한파쉼터 이용 활성화를 위한 업무협약 개최

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박성일 기자

승인 : 2026. 04. 28. 16:42

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 무더위·한파쉼터 이용 활성화를 위한 업무협약에서 인사말을 하고 있다.
박성일 기자

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