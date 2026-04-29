고려아연 온산제련소 찾은 美 테네시 부지사…11조 투자 ‘프로젝트 크루서블’ 급물살

통합 제련소 건설…'FAST-41' 지정으로 가속도 2027년 착공 시작…2029년 완공 목표 테네시 부지사 "지원 아끼지 않을 것"
(왼쪽 세번째부터)스튜어트 맥워터(Stuart C. McWhorter) 테네시주 부지사, 김승현 고려아연 온산제련소장, 김기준 고려아연 부사장이 온산제련소에서 기념촬영을 하고 있다(사진=고려아연)
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스튜어트 맥워터 테네시주 부지사(왼쪽 세번째부터), 김승현 고려아연 온산제련소장, 김기준 고려아연 부사장이 28일 온산제련소에서 기념촬영을 하고 있다./고려아연
고려아연이 미국 테네시주 클락스빌에 추진 중인 74억달러(약 11조원) 규모의 통합 제련소 건설 사업인 '프로젝트 크루서블(Project Crucible)'이 한미 경제 안보 동맹의 실질적 거점으로 부상하며 사업 추진에 탄력이 붙고 있다. 특히 최근 미 연방정부의 행정 절차 간소화 제도인 'FAST-41' 적용 대상으로 지정된 데 이어 테네시 주정부의 핵심 인사가 직접 한국 온산제련소를 찾아 전방위적 지원을 약속하면서 연간 110만 톤의 원료를 처리하는 대규모 제련소 건설 사업이 본궤도에 올랐다는 평가다.
29일 고려아연에 따르면 스튜어트 맥워터 테네시주 부지사와 앨런 보덴 부장관 등 주정부 사절단은 지난 28일 울산 고려아연 온산제련소를 방문했다. 맥워터 부지사는 "이번 프로젝트는 테네시주 역사상 최대 규모의 자본 투자"라며 "대규모 일자리 창출을 통해 지역 경제에 활력을 불어넣는 것은 물론, 한미 파트너십 강화와 핵심 광물 공급망 확보를 통한 경제 안보 제고에 중대한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
이번 프로젝트는 대한민국 기업 주도 프로젝트 가운데 처음으로 미 연방정부의 'FAST-41' 적용 대상으로 지정됐다. 이에 따라 여러 부처의 인허가 심사가 통합 관리되어 최종 결정기록서(ROD) 발급까지의 기간이 평균 18개월 단축될 전망이다. 맥워터 부지사는 "연방 정부가 프로젝트를 빠르게 진행하도록 허가했기 때문에 착공부터 상업 운전까지의 타임라인을 대폭 줄일 수 있을 것"이라고 밝혔다.