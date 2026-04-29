LX인터내셔널, 호르무즈 해협 봉쇄 반사이익…분기 영업이익 직전보다 2배↑

매출 4조2113억·영업이익 1089억원

자원 시황 강세 긍정적으로 작용

clip20260429160006 0 LX인터내셔널 로고. /LX인터내셔널

LX인터내셔널이 호르무즈 해협 봉쇄로 자원 시황 강세에 따른 반사이익을 누리며 올해 1분기 영업이익이 직전 분기보다 개선됐다.29일 LX인터내셔널은 올해 1분기 연결 기준 매출 4조 2113억원, 영업이익 1089억원을 기록했다고 밝혔다. 직전분기 매출액 4조 3201억원, 영업이익 555억원이었다는 점을 고려하면 영업이익의 경우 96.2% 증가했다. 인도네시아 등 주요 자원 부존국의 공급 조절 정책과 함께 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 자원 시황 강세가 긍정적으로 작용했다는 게 회사 관계자 설명이다.회사는 판가 상승으로 AKP 니켈 광산, 팜 농장 등 주요 자산의 생산량과 판매량을 적극 확대한 것이 주효했다고 봤다. 메탄올을 비롯한 주요 트레이딩 품목 역시 시황 상승과 함께 판매량이 증가하며 전분기 대비 실적 개선에 기여했다고 전했다. 물류 부문 역시 기업 고객의 물류 운영 전반을 대행하는 계약물류(CL) 사업 중심으로 견조한 이익 창출을 이어 나갔다고 얘기했다.다만 지난해 1분기와 비교하면 매출의 경우 인도네시아 AKP 니켈 광산, 팜(Palm) 농장 등 주요 자산의 생산량과 판매량 증가에 힘입어 4% 증가했지만, 영업이익은 해상 운임(SCFI) 하락 등의 영향으로 6.8% 소폭 감소한 것으로 나타났다.LX인터내셔널 관계자는 "글로벌 자원 시황 회복과 트레이딩 부문의 수익성 개선에 힘입어 전분기 대비 큰 폭의 수익성 개선 흐름을 보였다"며 "불확실한 경영 환경 속에서도 핵심 자산 운영 효율화와 안정적인 현금 창출에 집중하고 있다"고 했다.이어 "에너지인프라·전력솔루션 등 신성장 분야 진출을 통해 사업 포트폴리오 다변화와 전환을 가속화하고, 가시적인 성과 창출에 주력할 것"이라고 덧붙였다.