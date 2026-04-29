[포토] 제23회 국제뷰티아트컨퍼런스

29일 경기도 수원컨벤션센터에서 K뷰티전문가연합회 주최로 열린 '제23회 국제뷰티아트컨퍼런스'에서 김준혁 더불어민주당 의원(앞줄 오른쪽에서 여덟번째)과 황종열 이사장(첫번째), 우성민 아시아투데이 부사장(네번째)을 비롯한 내빈들이 기념촬영을 하고 있다.