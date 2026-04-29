[포토] 송파구, 주민 자전거 교육 실시

29일 서울 송파구 송파안전체험교육관에서 진행된 '주민 자전거 교육'에 참가한 시민들이 실습 교육을 받고 있다. 송파구는 지역 내 자전거 이용을 활성화하고 안전한 탑승 문화를 확산하기 위해 구민들을 대상으로 '주민 자전거 안전교육'과 '자전거 수리체험교육'을 운영한다. /정재훈 기자