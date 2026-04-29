두산로보틱스, 엔비디아 ‘밀착’…젠슨 황 장녀와 협력 논의

매디슨황 이사 두산로보틱스 방문

김민표 대표 "진지하고 심도 깊은 대화"

두산 소프트웨어·엔비디아 AI 연계

대외_김민표 대표와 매디슨 황 0 김민표 두산로보틱스 대표(오른쪽부터)와 매디슨 황(Madison Huang) 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 성남시 분당구 두산로보틱스 이노베이션 센터에서 양사 간 기술 협력 방안을 논의하고 있다./두산로보틱스

두산로보틱스가 엔비디아와 협력 수위를 높이며 지능형 로봇 시장 공략에 속도를 내고 있다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀인 매디슨 황 이사가 직접 방한해 양사 기술 협력을 논의하면서, 두산로보틱스의 산업용 휴머노이드·AI 로봇 전략에도 힘이 실릴 것이란 기대가 나온다.29일 두산로보틱스는 김민표 대표와 매디슨 황(Madison Huang) 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 성남시 분당구 회사 이노베이션 센터에서 양사 간 기술 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.매디슨 황 이사의 이번 방문은 두산로보틱스가 개발 중인 로봇 전용 실행 소프트웨어 '에이전틱 로봇 운영체제'와 엔비디아의 AI·로보틱스 시뮬레이션·학습 인프라를 연계하기 위해 진행됐다. 양사는 실제 산업 현장에 적용 가능한 로봇 실행 플랫폼을 구축하겠다는 목표다.에이전틱 로봇 운영체제는 AI가 작업 환경을 파악해 경로를 최적화하고, 정밀한 작업을 수행하도록 지원하는 소프트웨어다. 두산로보틱스는 로봇과 AI 간 인터페이스(연결장치) 구축, 로봇 제어 표준 프로토콜 개발, 전문 작업 모델 연동 등을 검토하고 있으며, 엔비디아와의 협력을 통해 구체화해 나갈 계획이다.두산로보틱스는 엔비디아와의 협력을 통해 오는 2027년 에이전틱 로봇 운영체제 기반의 지능형 로봇 솔루션을 선보일 계획이다. 향후 CES 등 글로벌 주요 전시회에서 양사 간 협업의 결과물을 발표하는 안도 검토중이다. 이어 2028년에는 산업용 휴머노이드 제품을 내놓겠단 구상이다.김민표 대표는 "피지컬 AI의 성패는 AI 모델의 지능뿐만 아니라, 이를 현장에서 오차 없이 구동시키는 실행 플랫폼의 안정성에 달려 있다"며 "오늘 논의는 매우 진지하고 심도 있게 진행됐으며, 논의된 내용을 바탕으로 두산의 하드웨어 제조 역량과 엔비디아의 소프트웨어 생태계를 결합해 지능형 로봇 솔루션과 산업용 휴머노이드의 상용화를 추진하겠다"고 밝혔다.한편, 두산로보틱스는 지난 1월 CES 2026에서 엔비디아의 가상 시뮬레이션 기술 아이작 심(Isaac Sim)과 로봇 동작 최적화 솔루션 큐모션(cuMotion)을 적용한 'AI 디팔레타이징 솔루션'을 선보인 바 있다. 또한 두산로보틱스 연구개발 엔지니어들은 엔비디아의 글로벌 AI 로봇 경진대회 '코스모스 쿡오프(Cosmos Cookoff)'에서 AI가 작업 대상을 판단하고 그 이유를 설명할 수 있는 '설명 가능한 팔레타이저(Explainable Palletizer)' 프로젝트로 우승을 차지하기도 했다.