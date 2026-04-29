닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

“유진 퇴출, 방미통위 응답하라”…YTN 지부, ‘8차 파업’ 돌입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009595

글자크기

닫기

특별취재팀

승인 : 2026. 04. 29. 18:10

유진그룹 YTN 최대 주주 자격 박탈 촉구 집회
29일 오후 과천 중앙동 정부과천청사 앞에서 언론노조 YTN 지부 조합원들이 유진그룹 YTN 최대 주주 자격 박탈 촉구 집회를 가졌다. 조합원들이 구호를 외치고 있다. /박성일 기자
전국언론노동조합 YTN 지부(YTN 지부)가 29일부터 '8차 파업'에 돌입했다. YTN 지부는 닷새간 파업을 이어가며 방송미디어통신위원회(방미통위)가 '유진그룹의 YTN 최대주주 변경 승인 취소' 안건과 관련해 책임 있는 결단을 내려야 한다고 촉구했다.

YTN 지부는 이날 오후 3시 30분께 경기 과천시 소재 정부과천청사 앞에서 결의대회를 열고 방미통위에 결단을 촉구했다.

전준형 YTN 지부장은 "유진그룹이 YTN의 주인이 될 수 없는 이유는 차고 넘친다"며 "이미 법원에서 2인 체제의 위법성에 대해서 판단을 내렸으며, 유진 그룹은 윤석열 정권이 내건 변경 승인 조건도 대부분 무시했다"고 비판했다.

전 지부장은 이어 "방미통위 위원들에게 YTN 구성원들은 다시 한 번 강력하게 요구한다"며 "법률자문단을 꾸리고 법률 검토 거치는 데 1~2주면 충분하다. 좌고우면 하지 말고 이른 시일 내에 유진그룹의 YTN 최다 출자자 자격을 취소해 주길 강력히 촉구한다"고 했다.

앞서 방미통위는 지난 17일 정부과천청사에서 2차 전체회의를 열고 YTN 최대주주 변경 승인 취소 관련 현안을 안건으로 상정했다. 이는 지난해 11월 서울행정법원이 방미통위 전신인 방송통신위원회(방통위)가 2인 체제에서 YTN의 최대주주를 유진그룹으로 변경 승인한 처분이 위법하다며 취소 판결을 내린 데 따른 후속 논의다.

회의에 참석한 위원들 사이에서는 1심 판단이 나온 만큼 조속히 결론을 내려야 한다는 의견과 항소심 결과를 지켜본 뒤 판단해야 한다는 신중론이 맞선 것으로 전해졌다.

이날 결의대회에 참석한 YTN 지부 소속 조합원들은 "법원도 인정했다. 유진퇴출 결단하라" "YTN 짓밟은 유진그룹, 지금 당장 퇴출하라" 등의 구호를 위치며 피케팅을 진행했다.

이호찬 전국언론노조위원장은 이날 결의대회에서 "방미통위는 2인 방통위를 통한 유진의 YTN 인수 과정이 법과 원칙에 맞았는지 판단하라"며 "철저히 국민의 관점에서, YTN 사태의 해결 방안을 찾을 것을 강력히 요구하며 빠르게 결단할 것을 촉구한다"고 말했다.

한편 YTN 지부는 오는 30일 서울 마포구 소재 YTN 뉴스퀘어 1층 로비에서 조합원 결의대회를 열며, 다음 달 1일 낮에는 서울시청 동편 도로에서 언론노조 노동절 사전집회에 참가할 계획이다.

파업 기간 중인 30일에는 서울 영등포구 이룸센터에서 한국언론정보학회 주관으로 열리는 'YTN 정상화를 위한 공적 소유구조와 사회적 책임의 제도화' 세미나에 참석한다.
특별취재팀
관련기사

"노사합의해 사추위 구성 서둘러야"...방미통위, YTN 등 보도채널 질타

YTN 보도국회의 창사이래 첫 폐지..."유진, '컨트롤타워 붕괴' 책임져야"

법원 "임명동의제 무시한 YTN...보도본부장·보도국장 교체 무효"

7개 언론협단체 '유진 대주주 취소' 촉구

"유진그룹 최대주주 즉각 박탈해야"… YTN지부, 방미통위 결자해지 촉구

"유진, 보도채널 YTN 근본 흔들어...'방송법 감독' 방미통위 역할 중요"

"유진에 YTN 최대주주 자격, 용납할수 없는 위법"

YTN '親유진' 이사 4명 중도사임… 노조 "재심사 대비 알박기 인사 빼내"

"공정방송 무너뜨린 유진에 끝까지 저항"

"유진, YTN 최대주주 박탈… 이제 방미통위가 답할 때"

'최대주주 지위' 다급해진 유진회장… YTN노조 찾아 설득하려다 거부당해

'유진 강점기' 종식 요구한 YTN노조... "언론독립 훼손, 권력 선전도구 안돼"

경찰 수사망 오른 유진그룹…YTN지분매각 '현미경 검증'

'YTN 최대주주 박탈' 궁지몰린 유진

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기