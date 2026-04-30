[속보] 네이버 1분기 영업이익 5418억원…전년比 7.2% 증가

네이버 0 경기도 성남시 네이버 본사 ./연합

네이버는 올해 1분기 연결 기준 매출액이 3조 2411억원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했다고 30일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 5418억원으로 7.2% 성장했다.